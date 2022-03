Eurocup: la Virtus Bologna con Hackett vince il "derby" contro Venezia

La Virtus Segafredo Bologna conquista il derby di Eurocup contro l’Umana Reyer Venezia, scavalcando gli stessi orogranata al 4° posto in classifica nel gruppo B. Ottimo il debutto di Hackett (8 punti e tanta sostanza) accanto all’asse che ha deciso la partita, quello tra Teodosic (11 punti e 13 assist) e Jaiteh (24 punti e 12 rimbalzi). Per Venezia non bastano le prove di Theodore (18 punti) e Tonut (14 punti).

L’avvio del match è subito segnato da un infortunio al flessore sinistro per Belinelli costretto così ad abbandonare immediatamente la partita. Al suo posto, Scariolo mette sul parquet Teodosic, il quale inizia subito a regalare spettacolo nei giochi a due con Jaiteh (6-10). Il primo canestro in maglia Reyer di Morgan prova a tenere lì i padroni di casa ma il debutto con la maglia bianconeri di Hackett è eccezionale: tre penetrazioni al ferro imprendibili per la difesa avversaria e primo allungo Virtus sul 13-19 al termine del quarto di apertura. Successivamente, il talento di Daye ricuce le distanze sul -2 ma ancora Hackett fa correre la Segafredo e realizzando canestri da sotto con Weems e Alibegovic (18-27). Nel momento di maggiore difficoltà, è Theodore a caricarsi Venezia sulle spalle e le sue penetrazioni aprono spazi per i rimbalzi in attacco di Morgan e Brooks per il -6. A fil di sirena del primo tempo, tuttavia, Cordinier - un altro dei fattori della Virtus - si divora il campo in contropiede, segnando il tiro in corsa del 29-37. Nella ripresa si alzano i ritmi e, dopo alcune belle combinazioni tra Teodosic e Jaiteh, Brooks recupera un gran pallone accendendo il Taliercio e mettendo in ritmo Tonut, firmatario principale del riavvicinamento della Reyer sul 39-43. Il match diventa sempre più avvincente con Jaiteh e Tonut a rispondersi colpo su colpo, ben accompagnati da uno spettacolare Milos Teodosic. I liberi di Alibegovic sigillano un bel terzo periodo sul 56-59. Nell’ultimo quarto, tuttavia, la Virtus ingrana definitivamente le marce alte, ispirato da Hackett e dai soliti e immarcabili giochi a due tra Teodosic e Jaiteh, oltre al buon contributo di Weems e Alibegovic. Scivolata 57-67, Venezia prova a combattere con Theodore e Brooks ma ormai la Segafredo ha preso il largo e chiude la contesa sul punteggio finale di 72-83.

Il prossimo impegno in Eurocup delle due squadre italiane del gruppo B sarà in contemporanea mercoledì 16 marzo alle ore 20.30. La Segafredo ospiterà gli sloveni del Cedevita Olimpija Ljubljana mentre l’Umana Reyer volerà sul difficile campo della capolista Valencia.