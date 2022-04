Eurocup Women, oggi la finale Reyer Venezia - Bourges: dove vederla in tv e in streaming

E' la notte più importante per la Reyer Venezia Femminile, impegnata questa sera nella seconda finale di Eurocup Women consecutiva. Alle 20, con diretta televisiva e commento in italiano su Orler Tv (canale 144 del digitale terrestre) e streaming su www.reyer.it, le orogranata sfideranno le padroni di casa francesi del Tango Bourges.

Yvonne Anderson è una delle leader del quintetto veneto: “Sono orgogliosa della nostra squadra e delle mie compagne – le parole di Yvonne – Abbiamo affrontato una grande squadra con grandi giocatrici. Sapevamo che Mersin avrebbe iniziato con grande aggressività e fuoco dentro, ma sapevamo anche che avremmo dovuto usare la testa e mantenere il controllo. In queste partite non bisogna farsi prendere dalle diverse emozioni e bisogna restare unite. Dopo il primo quarto non avevamo più niente da perdere e la rimonta è venuta naturale perché possesso dopo possesso abbiamo migliorato il flow e preso confidenza con il loro attacco. Non dico che sia stato facile rimontare, ma questo gruppo ha l’esperienza per farlo. Inoltre volevo sottolineare come non si arriva due volte consecutive alle Final Four di Eurocup per caso, abbiamo ancora fame e desiderio di combattere insieme. Siamo grate di esserci conquistate l’opportunità di giocare un’altra finale di Eurocup contro una grande squadra qual è Bourges. Sono un team molto solido che eseguisce ed è forte in difesa. Inoltre giocheranno in casa, se ieri i loro tifosi hanno tifato per noi non credo che domani si ripeteranno, ovviamente. Però mi aspetto una grande atmosfera e un grande spettacolo”.