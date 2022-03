Eurocup Women: la Reyer Venezia vola alle Final Four

L'Umana Reyer Venezia supera Valencia 67-75 e ribalta il -4 dell'andata, conquistando così un posto nella Final Four di Eurocup Women in cui sfiderà le turche di Mersin.



Una grande partita della formazione guidata da coach Mazzon, che ha affrontato le temibili spagnole dimostrando grande personalità anche davanti a un Pabellon Municipal Fuente de San Luis praticamente gremito. Oltre alla grande prova di squadra che vale l'approdo alle semifinali della coppa, da evidenziare le prestazioni di Anderson (23 punti) e Thornton (18).



L'altra semifinale sarà Bourges vs Galatasaray e la Final Four si disputerà il 5 (le due semifinali) e il 7 (finali 1º e 3º posto) aprile nella sede che verrà definita nelle prossime ore.

Il tabellino

Valencia Basket – Umana Reyer Venezia 67 – 75

Parziali: 21-29; 41-44; 54-58

BC Valencia: German, Gomez n.e., Ouvina 5, Segura, Salvadores 4, Allen 15, Casas 13, Romero 2, Trahan-Davis 7, Guelich 19, Contell n.e., Fam 2 (All Ruben Josè Burgos Lopez)

Umana Reyer Venezia: Bestagno 5, Carangelo 5, Thornton 18, Anderson 23, Petronyte 4, Madera, Smorto 6, Attura 6, Penna, Ndour 8. (All. Andrea Mazzon).

Totali di squadra:

BC Valencia: tiri da 2 21/48, tiri da 3 5/16, t.l. 10/16, rimb. dif. 29, rimb. off. 15, p.p. 18, p.r. 6, assist 18

Umana Reyer Venezia: tiri da 2 15/38, tiri da 3 9/28, t.l. 18/2, rimb. dif. 24, rimb. off. 12, p.p. 10, p.r. 9, assist 10.