EuroLeague Women, oggi giocano Venezia e Schio: dove deverle in tv e in streaming

Venezia e Schio protagoniste italiane nel giovedì di EuroLeague Women. L'Umana Reyer in trasferta Ekaterinburg oggi pomeriggio, la Famila ritrova le spagnole del Girona Spar e ha l'occasione di vendicare l'eliminazione europea della scorsa stagione.

LE PARTITE DELLE ITALIANE

Per l'Umana Reyer Venezia la trasferta contro UMMC Ekaterinburg (ore 16) è di quelle proibitive: la formazione russa si presenta anche quest'anno come una schiacciasassi favorita anche quest'anno per la vittoria finale, con un roster che al completo potrebbe contare sulla MVP della WNBA Jonquel Jones, la MVP di Tokyo 2020 Breanna Stewart e la miglior assistwomen della WNBA Courtney Vandersloot. In attesa di esprimere tutta la sua potenza da fuoco, la squadra di Miguel Mendez è passata 56-71 sul campo di Riga nel primo turno, con 16 punti di Vadeeva e 12 di Torrens. Venezia senza Pan e naturalmente la WNBA Ndour per l'impegno di Coppa. Venezia in Russia già da lunedì, ecco le parole di coach Romano: "Sappiamo di giocare contro la squadra Campione d’Europa contro cui abbiamo già giocato due volte due stagioni fa. Sia noi che loro non saremo al completo, sappiamo che sarà una gara complicata che affronteremo con tranquillità provando a giocare la nostra pallacanestro e difendendo meglio della gara con Lucca, così possiamo metterle in difficoltà. Abbiamo bisogno di un atteggiamento difensivo diverso, aspetto su cui dobbiamo crescere ancora tanto”."

Il Beretta Famila Schio proverà invece a riscattare l'eliminazione nella scorsa EuroLeague Women per mano dell'Uni Girona Spar (ore 19.30, live su LBF TV - Canale 411). Estate di cambiamenti per la squadra di coach Julbe Bosch che ha perso Vasic e Gray, e la loro assenza si è sentita nella sfida persa 63-68 con Sopron all'esordio. Sarà assente anche il grande acquisto estivo Michaela Onyenwere, fuori per un infortunio subito con la maglia delle Liberty. Spagnole che si affidano dunque alla coppia Eldebrink-Gardner, più l'esperienza di Palau e una manciata di ex del campionato italiano: Binta Drammeh (Lucca), Kennedy Burke (Sassari) e Laia Flores Costa (Palermo). Per Schio, che ha tenuto Gruda a riposo nell'ultimo turno di campionato, in infermeria rimane da valutare la situazione di Dotto mentre De Pretto rimane nel novero delle indisponibili. Proprio Gruda presenta così l'incontro, rassicurando tutti: "Mi sento bene. Sono felice di vedere che il mio corpo si sia ripreso al meglio e sono molto ottimista per il futuro. Contro Girona si parte dallo zero a zero, negli ultimi anni è sempre stata una squadra ottima ma ora è diversa, così come lo siamo noi. Per me non c'è un passato a cui guardare ma solo il presente", conclude.

Tutte le partite saranno disponibili anche sul Canale Youtube FIBA.