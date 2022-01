Euroleague Women, oggi c'è Famila Schio-Dynamo Kursk: dove vederla in streaming

Questa sera contro la Dynamo Kursk – palla a due al PalaRomare alle 19.30, diretta sul canale Youtube della Euroleague Women – potrebbe essere la prima gara decisiva dell’Eurolega della Famila Schio.

Entrambe le formazioni sono in corsa per il passaggio del turno ma una vittoria orange potrebbe mettere in enorme difficoltà le russe che si ritroverebbero indietro negli scontri diretti (74-93 il risultato dell’andata) e costrette a vincere le due partite rimanenti. Considerando, inoltre, le altre partite in programma, questo turno potrebbe emettere i primi verdetti importanti in un girone estremamente equilibrato.

Questi calcoli, però, non riguardano staff tecnico e squadra che scenderà in campo con l’unico obiettivo di battere nuovamente Kursk e rendere il PalaRomare un vero fortino europeo, espugnato solo da Girona in questa stagione. Le orange sono reduci da una splendida prova sabato contro Gdynia dopo un mese di assenza dall’Eurolega: dopo alcuni iniziali minuti di spaesamento, Schio ha sfoderato una prestazione collettiva eccellente che ha messo al tappeto le polacche in poco più di due quarti.

Kursk sarà avversario ben più tosto però e, come ha ricordato in conferenza stampa Kitija Laksa, “non aspettiamoci di vivere una partita simile a quella giocata in Russia all’andata”. In quell’occasione, infatti, il Beretta disputò una gara ai limiti della perfezione ma le padrone di casa (prive per l’occasione di Lisec, in quel momento vera trascinatrice del gruppo) mostrarono importanti lacune che Schio seppe punire con grande cinismo.

Attenzione massima a Natasha Howard: l’MVP della scorsa Techfind Serie A1 (che sarà premiata proprio domani sera dalla Lega Basket Femminile) nelle ultime tre gare viaggia a 25 punti e 12,3 rimbalzi di media. È tornata disponibile anche Lisec (ex dell’incontro, quattro stagioni a Schio tra il 2015 e il 2020) costantemente in doppia cifra, mentre l’altro grande pericolo è rappresentato da Ogunbowale: 23 i punti segnati all’andata.

Kursk è il quinto miglior attacco della competizione (secondo del gruppo B) mentre fatica a rimbalzo (33,5 contro i 39,8 del Famila). Le russe arrivano da una striscia di quattro vittorie consecutive (ultima sconfitta il 1° dicembre a Istanbul 83-58 contro Fenerbahce) mentre per il Beretta, quella dell’andata è stata la prima vittoria a Kursk della sua storia.