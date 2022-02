Euroleague Women: Galatasaray - Famila Schio 67-80

Splendido successo del Beretta che espugna per 67-80 il parquet di Galatasaray e continua a rimanere in corsa per il passaggio del turno di Eurolega. Era una vittoria indispensabile e le orange hanno sfoderato una prova di sostanza, lucidità e determinazione. Dopo i primi minuti di schermaglie, infatti, Mestdagh ha lanciato la fuga scledense che non ha più visto fine. Galatasaray si è riavvicinata pericolosamente nel terzo quarto (fino al meno sei) ma il cinismo del Famila ha garantito la vittoria finale. Tante le protagoniste di questo successo: Mestdagh con le tre triple, Gruda nella splendida lotta sotto canestro con Krajisnik e Laksa nella ripresa con tiri pesanti e grande sicurezza nelle mani.

Approccio alla gara molto concentrato delle due squadre che viaggiano in sostanziale parità: Schio costruisce bene ma pecca di precisione nelle prime conclusioni, Gala difende con anticipo e si regala un paio di canestri in contropiede. Dopo il break di Dotto e Deshields (6-9), arriva la risposta turca con Plum, Bilgic e Kajisnik per il 12-9. Le orange passano tre minuti a secco di punti ma ritrovano la via del canestro con tre conclusioni di fila di Gruda e due triple finali in transizione veloce di Mestdagh: 14-21.

Sottana prosegue la striscia positiva dall’arco mentre con Crippa e Keys il Beretta costruisce un parziale di 15-0 a cavallo dei due quarti. Le giallorosse ritrovano punti in lunetta con Davis ma ancora Sottana, caldissima, punisce dalla distanza per il 16-31. La gara ritrova ora equilibrio con il Famila che si affida a Gruda (già 14 punti per lei) mentre al 17’ Plum insacca la prima tripla casalinga. Arriva anche la firma di Laksa mentre la conclusione di Andrè nel finale è fuori tempo massimo: 30-43.