Euroleague Women, oggi c'è Galatasaray - Famila Schio: dove vedere la partita in streaming

Mancano solo due giornate alla fine di un’entusiasmante stagione regolare di Eurolega che, nel gruppo B, mette ancora in palio due posti per il passaggio del turno per tre pretendenti: Schio, Sopron e Girona. Fino a 48 ore fa anche Galatasaray era in corsa per la qualificazione ai quarti di finale ma l’inaspettata sconfitta di domenica sera, nel recupero a Landes, ha definitivamente estromesso le turche dalla corsa. “Non so che in status mentale si possa ritrovare Galatasaray ora come ora – ammette candidamente Sandrine Gruda – Ma quando sei abituato a combattere non importa se ti trovi nella parte alta o bassa della classifica, vuoi dare sempre il meglio. Non mi aspetto nulla di meno di quanto non abbiano già fatto vedere finora”.

Anche perché le giallorosse devono comunque difendere il piazzamento per l’Eurocup: proprio Basket Landes, infatti, proverà un ultimo disperato tentativo di risalita della classifica. Rispetto alla gara d’andata (vinta dal Beretta per 76-73) ci sono delle novità importanti nel roster turco: Riquna Williams ha lasciato il club a metà gennaio e il suo posto è stato preso da Kelsey Plum che in tre gare ha già una media di 14,3 punti, 6,3 rimbalzi e 3,3 assist. Chi ha lasciato un seggio vacante è invece Steinberga che ha dovuto dare forfait per un infortunio alla spalla rivelatosi più grave del previsto: la lettone garantiva 17,3 punti e 6,6 rimbalzi ad allacciata di scarpe. Top scorer della squadra è diventata quindi Krajisnik (16,8 punti e 9 rimbalzi) mentre particolare attenzione va posta anche a Davis (season high all’andata con 24 punti) e Bilgic che sta attraversando un ottimo stato di forma (oltre 6 assist di media).

Il Beretta deve vincere questa partita per continuare a sperare nel passaggio del turno: la classifica vede purtroppo le orange rincorrere negli scontri diretti con Girona e Sopron. Ma prima c’è da scendere in campo, ritrovare il sorriso in Eurolega dopo l’amarezza di settimana scorsa contro Kursk. “È una partita importante per noi ma si sapeva: siamo in un girone molto competitivo. Ci stiamo allenando con intensità e concentrazione. Penso che siamo preparate per andare a Istanbul e dare il massimo”.

Dove vedere la partita in diretta

E' possibile vedere la sfida tra Galatasaray e Famila Schio in diretta streaming sul canale Youtube di Euroleague Women alle ore 18 (ore 20 locali).