EuroLeague Women, per Schio e Venezia doppio ko

Doppia sconfitta per le italiane di EuroLeague Women nei match di giovedì: Schio sconfitta in casa dalla Uni Spar Girona 68-76, per la Reyer Venezia ko in trasferta con l'Ekaterinburg 75 a 69.

SCHIO

Il Beretta Famila Schio cede in casa all'Uni Girona, partita appannaggio delle spagnole che conducono sin dal primo quarto (20-24), per poi allungare nel secondo coi canestri di Reisingerova e Soler per il +11. Nel terzo periodo Schio ricuce con Mestdagh per il 40-45, ma Girona risponde riallungando anche sul 44-60 con le triple di Burke e Drammeh. Negli ultimi 10' Schio ritorna sul 52-62 con un buon break chiuso da Collier, ma non riesce a propiziare il rientro in partita: alla sirena finale il passivo recita 68-76, non bastano 19 di Laksa al Famila, dall'altra parte 19 punti per Burke.

VENEZIA

Sconfitta 75-69 per l'Umana Reyer Venezia contro la UMMC Ekaterinburg: partita comunque molto positiva per le orogranata che sotto i colpi di una scatenata Vadeeva vanno sotto nel match ma tengono botta per oltre tre quarti, guidate da Anderson e Petronyte: sotto 60-45 dopo 30', la Reyer gioca un'ultima frazione determinata arrivando anche sul -4 con il layup di Anderson a 1'30" dalla sirena finale. La difesa di Ekaterinburg, però, nel momento decisivo si stringe e trova gli stop decisivi, mentre Meesseman e Torrens dalla lunetta cementano il punteggio sul +6 finale.