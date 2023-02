Euroleague Women, in campo Virtus Bologna e Famila Schio: dove vedere le partite in diretta streaming

Torna in campo la EuroLeague Women: Bologna per chiudere su una nota positiva la fase a gironi, Schio per provare ancora a mettere punti nella corsa play-off.

Apre la settimana la Virtus Segafredo Bologna, con la partita interna contro le ungheresi dell'Atomeromu KSC Szekszard (qiesta sera, mercoledì 22 febbraio, ore 20.30). Le V Nere di coach Ticchi hanno un'occasione per mettere ancora esperienza in campo europeo nelle ultime due giornate rimaste da giocare. Con il campionato che è oggi una priorità, le virtussine - alla prima esperienza della loro storia nella Euroleague - avranno un buon test a disposizione contro una squadra che la segue in classifica, col bilancio di 3-9. Virtus che al netto delle condizioni di Parker non dovrebbe fare i conti con particolari problematiche in infermeria. "Giocheremo l’ultima partita di questo magnifico percorso che è stato l’Eurolega - ha detto coach Ticchi - qui al Paladozza, penultima di Eurolega: cercheremo di fare la prestazione migliore possibile per onorare uno spettacolo che la città di Bologna si merita di diritto".

Prosegue la settimana italiana in Europa il Beretta Famila Schio che, vincendo con le star del Belgio Kangoeroes Mechelen (domani, giovedì 23 febbraio, ore 20.30), ipotecherebbe praticamente la qualificazione ai play-off e aumenterebbe le sue chance di una posizione privilegiata nella griglia: in questo momento Schio ha una vittoria di vantaggio su Avenida e Girona, inoltre è pari con Mersin e Sopron con un bilancio di 8-4. La trasferta in Belgio, poi la gara con Sopron: per le scledensi si decide tutto in 80'. Che verranno affrontati con una novità, la lunga Sventoraite, in più nel roster.





Virtus Segafredo Bologna - Atomeromu KSC Szekszard e Famila Schio - Kangoeroes Mechelen: dove vedere le partite in diretta streaming