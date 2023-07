Eurolega 2023/2024, ecco il calendario

L'Eurolega ha ufficializzato il calendario della regular season della prossima stagione, che prenderà il via giovedì 5 ottobre e terminerà venerdì 12 aprile. Nella giornata inaugurale della stagione scenderà in campo la Virtus Segafredo Bologna, che tra le mura amiche affronterà lo Zalgiris Kaunas, alle 20.30; mentre'EA7 Emporio Armani Milano inizierà il proprio cammino europeo a Istanbul contro il Fenerbahce Beko venerdì 6 ottobre, alle 17.45. I derby tra le due squadre italiane sono in programma martedì 14 novembre 2023, alle 20.30, in casa dei felsinei, nel Round 8, e venerdì 5 aprile 2024, sempre alle 20.30, al Mediolanum Forum, nel Round 33. La finale dal 24 al 26 maggio 2024 nella Mercedes Benz Arena di Berlino, per la terza volta nella sua storia, dopo le edizioni del 2009 e del 2016. Sono 18 le squadre: mancherà Gran Canaria, che ha rinunciato alla partecipazione e il cui posto verrà preso dal Valencia.

Le favorite

Nella scorsa edizione ha dominato il Real Madrid, che si è portata a casa la sua undicesima coppa della massima competizione europea di basket nella finale di Kaunas, in Lituania. Ancora il Real Madrid sarà la squadra da battere. Gli spagnoli detengono il record di vittorie del trofeo tra le squadre continentali e in rosa hanno giocatori di enorme spessore che offrono tanto qualità di gioco ma anche una certa continuità che gli permette di essere competitivi tanto nel campionato nazionale quanto in campo europeo. Sul “podio” delle favorite c’è la connazionale dei blancos, il Barcellona che nel torneo 2023 ha dovuto arrendersi al Monaco nelle semifinali playoff. Un solo step dietro si collocano i turchi dell’Anadolu Efes, campione nel torneo per due volte, nel 2021 e nel 2022. La geografia delle più forti della pallacanestro europea passa poi per la Grecia e l’Olympiakos, campione in carica del campionato greco e della coppa nazionale ma in Europa non vince dal 2013, con la cocente sconfitta del 2023. Sei invece le coppe di Eurolega vinte dal Panathinaikos, per i bookmakers alla pari con i connazionali dell’Olympiakos per quanto riguarda le chance di vittoria.