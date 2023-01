Eurolega, Alba Berlino - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Dopo tre vittorie consecutive è arrivata la sconfitta nella trasferta di Atene per 82-66 contro l'Olympiacos, così la squadra allenata da Ettore Messina arriva al doppio impegno di questa settimana con un record di 6-11. La prima sfida del suo cammino è quella in programma questa sera in Germania contro l'ALBA Berlino di Israel Gonzalez, reduce da due successi in fila tra cui quello sorprendente ai danni del Baskonia per 85-84 che li ha portati ad un record di 5-12. Al comando delle operazioni il solito Luke Sikma, meno impattante a livello di punti ma fondamentale sulle due metà campo dove sfrutta tutta la sua esperienza per aiutare il gruppo; ad affiancarlo c'è Louis Olinde, ala forte che si sta rivelando sorprendente per precisione al tiro e per la massiccia presenza in area. Maodo Lo e Jaleen Smith sono le menti pensanti dei tedeschi, entrambi capaci di ricoprire sia il ruolo di playmaker sia quello di guardia tiratrice creando scompiglio nel pitturato e fatturando punti dai 6.75 metri. Nel ruolo di centro il tandem Ben Lammers-Christ Koumadje offre lo stesso tipo di soluzioni a coach Gonzalez, due classici centri d'area che possono creare seconde chance per la squadra a rimbalzo offensivo e segnare punti importanti nella mischia.

Dalla panchina Tamir Blatt sta alzando il numero di punti della second unit soprattutto con le sue triple in uscita dai blocchi, a cui però ha aggiunto un'ottima gestione della sfera alzando l'asticella del suo gioco; i giovani Matte Delow e Gabriele Procida hanno il compito di portare nuovo ritmo alla squadra con movimenti off the ball e frequenti tagli in area. Yovel Zoosman è chiamato al lavoro sporco frenando le avanzate avversarie grazie ad un corpo complicato da spostare, mentre Johannes Thiemann può giocare sia nel ruolo di ala forte sia in quello di centro adattandosi perfettamente ai diversi quintetti e garantendo soluzioni sul pick and roll e sul pick and pop. Nelle lunghe rotazioni sono inclusi minuti per Tim Schneider, Yanni Wetzell e Jonas Mattisseck. In Bundesliga, l'ALBA Berlino ha battuto 79-80 il Bayern Monaco nel big match di giornata mantenendo saldo il secondo posto (con una gara in meno) con record di 12-1.

Messina sprona i suoi: “L’Alba Berlino è una squadra in salute, come dimostrano gli ultimi risultati, che gioca bene, organizzata e profonda. Noi dopo tre vittorie consecutive e una serie di belle prove nella lega italiana, abbiamo fatto un passo indietro. Per provare a vincere a Berlino sarà essenziale esprimere una qualità di gioco sui due lati del campo superiore a quella delle ultime due partite, limitare le palle perse e mantenere il controllo dei rimbalzi”. non ci saranno neanche a Berlino gli infortunati Shavon Shields, Kevin Pangos e Gigi Datome. La squadra da Napoli si è trasferita direttamente in Germania.

Eurolega, Alba Berlino - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Alba Berlino - Olimpia Milano, in programma questa sera, martedì 10 gennaio, alle ore 20 italiane, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Eleven Sports