Eurolega, Baskonia - Olimpia Milano: dove vederla in tv e in streaming

Reduce dalle due sconfitte casalinghe contro Anadolus Efes e Fenerbahce, la squadra di coach Ettore Messina giovedì sera cercherà di invertire la tendenza nella trasferta basca sul campo del Baskonia Vitoria-Gasteiz, che occupa l'ottava posizione con record 5-5 e nonostante la vittoria sullo Zalgiris è uscita sconfitta dal duello con il Barcellona, la terza nelle ultime quattro gare; tuttavia, Joan Penarroya fin qui ha perso una sola partita alla Buesa Arena (92-97 contro l'Olympiacos) e intende mantenere il trend positivo. A guidare i rossoblu è la stella americana Markus Howard, versione lite di Shane Larkin con istinto realizzativo d'élite e range illimitato di tiro da subito in grado di prendersi il ruolo di leader; ad affiancarlo ci saranno Pierria Henry – tornato a Vitoria in grande stile e già tra i migliori assistman della competizione – e Darius Thompson, il quale garantisce un contributo fondamentale sui due lati del campo con tante hustle plays nel proprio arsenale. Queste non saranno le sole insidie per i meneghini che dovranno affrontare un parco lunghi ben attrezzato ed intercambiabile: l'estone Maik Kotsar si sta dimostrando uno dei giocatori rivelazione di questo inizio stagione con forte presenza nel pitturato e capacità di vincere le lotte a rimbalzo; dalla panchina, l'americano Matthew Costello è tanto utile sotto canestro quanto oltre l'arco, per questo sarà importante mandarlo fuori giri battenzandolo ad ogni possesso. I lituani Rokas Giedraitis e Tadas Sedekerskis sono l'anima del Baskonia, due giocatori in grado di fare male sui due lati del campo garantendo spesso extra possessi e punti in situazioni di difficoltà; Vanja Marinkovic e Daulton Hommes possono essere le armi in più di coach Penarroya per spaccare in due la partita. In Liga ACB, la compagine basca si trova al sesto posto con record 6-3 ed è il miglior attacco del campionato (804 punti totali segnati).

Baskonia - Olimpia Milano: dove vederla in tv e in streaming

Baskonia - Olimpia Milano in programma giovedì 1° dicembre, alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Eleven Sports.