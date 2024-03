Eurolega, Baskonia-Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La vittoria per 85-83 contro il Partizan in un finale al cardiopalmo ha dato nuova verve ai ragazzi di coach Ettore Messina, i quali sono saliti al dodicesimo posto con un record di 12-16, ad una sola partita dai play-in. Il Round 29 di Eurolega metterà però i meneghini di fronte ad Baskonia (record 15-13) che vuole consolidare la sua posizione in classifica dopo aver strapazzato 88-71 l'ALBA Berlino; all'andata, l'EA7 Emporio Armani Milano si impose 76-67 tra le mura amiche. La squadra di Dusko Ivanovic avrà in Codi Miller-McIntyre il suo metronomo: il playmaker americano detterà il ritmo di gioco per sé e per i compagni, rendendo le sue giocate sempre estremamente efficienti; Markus Howard giocherà al suo fianco come primo violino offensivo, sfruttando le sue abilità balistiche per stracciare la retina entro e fuori l'arco. Il reparto esterni verrà chiuso da Vanja Marinkovic, elemento che darà il suo contributo come tiratore da tre, ma che aggiungerà anche presenza a rimbalzo e si prenderà responsabilità nella gestione dei possessi. A comandare sotto le plance ci saranno i baltici Maik Kotsar e Tadas Sedekerskis, abili a dividersi i compiti nella protezione del ferro e nel pitturato, soprattutto in fase offensiva per chiudere i pick and roll. In uscita dalla panchina, i baschi potranno contare su un sesto uomo di lusso come Chima Moneke: il nigeriano è pericoloso sia come difensore sia come attaccante, moto perpetuo sui due lati del campo e assorbe facilmente i contatti in area, perciò sarà un problema quando proverà a penetrare in area. Jordan Theodore sarà il backup nel ruolo di point guard e proverà non solo ad ispirare la squadra, ma anche a contribuire in maniera significativa come realizzatore; Matthew Costello prenderà il controllo sotto i tabelloni, un rim protector d'élite capace però di essere pericoloso anche come tiratore grazie alla sua abilità nel giocare il pick and pop. I due spot di ala li occuperanno Sander Raieste e Nikolaos Rogkavopoulos, due profili utilizzati maggiormente per fare il lavoro sporco e dare fiato ai titolari. Nell'ultimo turno di Liga ACB, il Baskonia ha superato 103-96 il Barcellona salendo al nono posto in classifica (record 13-11).

Parla Messina

“Affrontiamo l’ennesima partita in assetto rimaneggiato, ma giochiamo per rimanere nella competizione e quindi per noi la gara di Vitoria equivale ad una finale. Il Baskonia è reduce da una grande vittoria in campionato con il Barcellona ed è una squadra che riesce a giocare a ritmi molto alti e ha notevole facilità nella costruzione di tiri da tre punti. Di conseguenza, dovremo avere una difesa solida, di alto livello, e abbinarla ad un attacco molto equilibrato che non ci esponga alla loro transizione”.

Eurolega, Baskonia-Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Baskonia-Olimpia Milano, gara di Eurolega, si gioca oggi - giovedì 14 marzo - alle ore 20.30 in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su DAZN.