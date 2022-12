Eurolega, Baskonia - Virtus Bologna: dove vederla in tv e in streaming

Uscita dal doppio turno con due vittorie fondamentali e con un record di 6-8 che la porta verso la zona play-off, la squadra allenata da coach Sergio Scariolo vola nei Paesi Baschi per affrontare un ostico Baskonia (record 9-5). La compagine di Vitoria sta vivendo un periodo d'oro dopo aver ottenuto quattro vittorie consecutive contro Milano, Bayern Monaco, Anadolus Efes e Fenerbahce. Le chiavi del gioco sono in mano a Darius Thompson – elemento imprescindibile per coach Joan Penarroya – il quale sta portando il suo playmaking su un altro livello migliorando anche le qualità dei compagni. Markus Howard mantiene alto il numero di conclusioni tentate utilizzando il tiro da oltre l'arco come arma principale e aumentando di fatto il fatturato alla voce punti; nel ruolo di esterno anche Daulton Hommes – visto in Italia con Cremona – ha propensione per il tiro dalla lunga distanza, ma allo stesso tempo aiuta a creare scompiglio dentro l'area facendo spallate con gli avversari. A mettere ordine c'è il più esperto Rokas Giedraitis, principale addetto all'azione sui due lati del campo con il compito di prendere tiri intelligenti e difendere sugli esterni avversari; sotto canestro la rivelazione Maik Kotsar sta unendo efficienza e perseveranza, oltre a scegliere con accuratezza il numero di conclusioni da prendere nel pitturato. L'utilizzo della panchina è diventato un plus per coach Penarroya, il quale può contare su un giocatore come Pierria Henry per organizzare transizioni efficaci e far muovere la second unit. A Vanja Marinkovic la funzione di portare punti soprattutto dai 6.75 metri, mentre a Tadas Sedekerskis il compito di correggere il tiro e guadagnare qualche conclusione dalla lunetta. Il duo composto da Matthew Costello e Steven Enoch ha mansioni diversi: il primo agisce sul perimetro e attira l'attenzione delle difese, il secondo è stazionato nel pitturato per rubare rimbalzi sotto entrambi i ferri e regalare punti da seconde chance. In Liga ACB il Baskonia ha vinto 102-88 contro il Fuenlabrada e si mantiene saldo in terza posizione con record 9-3 a pari merito con Lenovo Tenerife (secondo) e Barcellona (quarto).

Baskonia - Virtus Bologna: dove vederla in tv e in streaming

Baskonia - Virtus Bologna, in programma giovedì 22 dicembre, alle ore 20.30, sarà trasmessa in tv su Sky Sport Uno e in streaming su Eleven Sports.