Eurolega, Baskonia – Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Dopo l'impresa di Istanbul nel primo round di play-in sul campo dell'Efes, la Virtus Segafredo Bologna vola a Vitoria per affrontare venerdì alle 20.30 il Baskonia Vitoria-Gasteiz in un vero e proprio spareggio che vale l'accesso ai playoff. La squadra vincitrice chiuderà dunque il tabellone della post-season qualificandosi come ottava testa di serie e affronterà il Real Madrid in una sfida al meglio delle cinque gare.

La grande vittoria per 64-67 sul parquet dell'Anadolu Efes Istanbul ha permesso alla squadra di coach Luca Banchi di avanzare per giocarsi la seconda e ultima chance di qualificazione ai play-off di Eurolega. Alla Buesa Arena di Vitoria ci sarà il Baskonia reduce da una sonora sconfitta per 113-85 contro il Maccabi Tel Aviv e chiaramente alla ricerca di vendetta, oltre che dell'ottavo posto nella griglia finale del tabellone. Gli scontri diretti in regular season hanno premiato entrambe le volte le compagini che si sono ritrovate a giocare in trasferta: i bianconeri hanno espugnato il parquet basco nel girone di andata con il punteggio di 81-91, mentre nella recente gara di ritorno (che si è disputata esattamente una settimana prima di questo play-in) è stato il Baskonia ad imporsi per 91-95 alla Segafredo Arena. Il capo allenatore Dusko Ivanovic potrebbe chiedere a tutti e dodici i suoi effettivi un extra sforzo in quella che sarà la gara più importante della loro stagione, per questo motivo il minutaggio potrebbe variare e il coach serbo attuare modifiche rispetto alla sconfitta con il Maccabi. Le chiavi del gioco rimarranno in mano a Codi Miller-McIntyre, playmaker tanto abile nel servire i propri compagni per andare a canestro quanto nel prendersi responsabilità in fase realizzativa, una vera e propria spina nel fianco sui due lati del campo. A fare da braccetto al numero 10 dei baschi ci penserà Vanja Marinkovic, guardia tiratrice pronta per raccogliere i suggerimenti da dietro l'arco e trasformarli in punti preziosi; Chima Moneke avrà l'ingrato compito di spaziare sulle due metà campo, tenendo a bada l'attacco avversario e contribuendo a sua volta al fatturato offensivo della propria squadra. Sotto le plance sarà la coppia baltica composta da Tadas Sedekerskis e Maik Kotsar a farla da padrone: il lituano rispetto al compagno estone potrà allargare un po' di più il campo, prendendosi soluzioni anche dai 6.75 metri; tuttavia entrambi avranno ampia libertà di presidiare il ferro e muoversi dentro il pitturato, garantendo allo stesso tempo seconde chance alla squadra.

Dalla panchina l'arma principale con cui fare più male sarà Markus Howard – autore di 34 punti nell'ultima sfida contro la Virtus Segafredo Bologna – che con le sue doti balistiche cercherà di indirizzare la gara sui binari baschi; Nikoalos Rogkavopoulos si prenderà il suo spot di ala piccola provando a dare un aiuto significativo anche in fase di copertura; Matthew Costello invece sarà il backup nel ruolo di centro, potendo offrire soluzioni sia in pick and roll sia in pick and pop, oltre ai suoi flash da passatore e ai centimetri giusti per lottare a rimbalzo. Nelle rotazioni ci sarà spazio per la staffetta operata dai playmaker Chris Chiozza e Jordan Theodore, così come per le due ali Daniel Diez e Sander Raieste.

Eurolega, Baskonia – Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Baskonia – Virtus Bologna, play-in di Eurolega, si gioca domani - venerdì 19 aprile - alle ore 20.30. Diretta tv su Sky Sport Arena, streaming su DAZN.

Virtus Bologna - Unahotels Reggio Emilia: quando si gioca?

Il Presidente della LBA Umberto Gandini, in merito alla partita n° 217 valevole per la 28a giornata della Serie A UnipolSai del 21 aprile tra Virtus Segafredo Bologna e UNAHOTELS Reggio Emilia, assume il presente provvedimento in merito al calendario per la 28° giornata della Serie A UnipolSai del 21 aprile, disponendo le seguenti ipotesi:

IPOTESI A in caso di qualificazione della Virtus Segafredo Bologna ai Play Off di Eurolega, la partita n° 217 Virtus Segafredo Bologna - UNAHOTELS Reggio Emilia si disputerà domenica 21 aprile alle ore 20.30, IPOTESI B in caso di eliminazione della Virtus Segafredo Bologna dalla Eurolega, la partita n° 217 Virtus Segafredo Bologna - UNAHOTELS Reggio Emilia si disputerà lunedì 22 aprile alle ore 20.30.