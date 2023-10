Eurolega, Fenerbahce Istanbul – Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Debutto in Turchia per i ragazzi di coach Ettore Messina che volano ad Istanbul per affrontare il Fenerbahçe nella prima giornata di Eurolega. Dopo il dodicesimo posto con cui ha chiuso la scorsa stagione, l'EA7 Emporio Armani Milano è pronta per riprendersi il palcoscenico che gli spetta. I turchi guidati dalla sapiente mano di Dimitris Itoudis hanno rinnovato gran parte del roster, ma si affideranno alla solita classe di Scottie Wilbekin per dirigere le operazioni sul parquet; al fianco del numero 3 avrà spazio la guardia americana con passaporto greco Tyler Dorsey, giocatore capace di infiammarsi in partite di cartello come questa contribuendo con una serie di canestri importanti. Negli spot di ala piccola e ala grande due certezze della passata stagione come Dyshawn Pierre e Nigel Hayes-Davis, pericolosi su entrambi i lati del campo e dotati di particolare presenza fisica sfruttabile soprattutto in area e nel pitturato. In uscita dalla panchina l'ex NBA Raul Neto – al debutto nella competizione – farà staffetta nel ruolo di playmaker di riserva con il vincitore del premio 'Rising Star' della scorsa Eurolega, Yam Madar; ad incrementare il fatturato alla voce punti, il Fenerbahçe si affida alla solita efficienza di Marko Guduric, mentre Sehmus Hazer e Melih Mahmutoglu faranno il lavoro sporco e saranno gli agenti speciali in determinate situazioni di partita. Metecan Birsen e il nuovo acquisto Nathan Sestina verranno utilizzati per la loro stazza nella lotta a rimbalzo e per non consentire facili penetrazioni; Sertaç Sanli e Georgios Papagiannis portano tantissimi centrimetri sotto il ferro, oltre ad essere soluzioni letali su pick and roll e pick and pop. Nella prima gara della Turkish Basketball Super League, il Fenerbahçe ha ampiamente vinto contro il Cagdas Bodrumspor (95-58) ottenendo così la prima vittoria stagionale in campionato.

I precedenti

Attualmente sono 26 gli scontri diretti tra le due squadre, con 15-11 di bilancio a favore della squadra turca. Nella stagione 2017/18, il Fenerbahce venne a Milano nella prima gara milanese di EuroLeague. Finì 92-86 per il Fener, ma dopo un tempo supplementare. Alla fine dei tempi regolamentari, Vlado Micov, al suo primo anno a Milano, segnò la tripla che impattò la gara. Sarebbe passata alla storia se l’Olimpia avesse vinto, ma non successe. La striscia venne quindi interrotta il 25 ottobre 2019, 87-74. Fu una delle prime notti di Sergio Rodriguez, 22 punti, poi giocarono molto bene Arturas Gudaitis e Amedeo Della Valle (15 punti). L’Olimpia perse la gara di ritorno, a Istanbul, poi è cominciata una serie surreale, tre anni che hanno fatto registrare solo vittorie esterne, 3-0 dell’Olimpia in Turchia, 3-0 del Fenerbahce a Milano. Nel 2021/22, l’Olimpia tenne il Fenerbahce a 43 punti, miglior prestazione difensiva della propria storia.