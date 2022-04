Eurolega, gara 4, Efes - Olimpia Milano: dove vederla in tv o in streaming

Ultima chiamata per l'Olimpia Milano: questa sera alle 19:30 si gioca Gara 4 (senza Nicolò Melli, Malcolm Delaney) dei quarti di finale di Eurolega a Istanbul contro l'Efes.

La serie vede i turchi in vantaggio 3-2 dopo il successo di martedì scorso. L’Olimpia è rimasta in partita, ribaltando l’inerzia della gara tra la fine del secondo quarto e per tutti i primi 16 minuti del secondo tempo: l’ha fatto con orgoglio, l’esecuzione difensiva, trattando bene la palla e vincendo la battaglia dei rimbalzi attraverso la quale si è assicurata tante opportunità supplementari. Lo sforzo sovrumano prodotto per arrivare in vantaggio all’ingresso nel rettilineo d’arrivo è stato pagato nel momento cruciale. L’Efes ha tirato 20/25 da due, ma questo incredibile livello di precisione solo nel finale le ha permesso l’allungo.

L’aggressività dell’Olimpia ha generato palle perse e cattive percentuali nel tiro da tre. Questo è cambiato solo quando l’Efes ha ribaltato un deficit di due punti per andare avanti di tre (canestro ravvicinato di Moerman e gioco da tre di Pleiss): in quel momento ha segnato Larkin da tre, Micic l’ha imitato e la partita è finita. Per tentare l’impresa sfiorata in Gara 3 anche nella quarta gara di questa serie, l’Olimpia dovrà elevare il proprio rendimento offensivo, tirare meglio da tre e continuare a giocare con questa intensità.

La vigilia

“E’ una partita da dentro o fuori - attacca Messina - , ne siamo consapevoli, quindi la affronteremo come abbiamo sempre fatto nel corso di questa serie, sapendo anche che l’Efes ha grande talento individuale e tantissima esperienza. Per vincere dovremo giocare una partita quasi perfetta. In Gara 3 abbiamo giocato duro e siamo andati avanti a cinque minuti dalla fine. In Gara 4 proveremo a ricreare la stessa situazione contando di chiudere meglio”.

“Abbiamo giocato una buona Gara 3 - ha detto Rodriguez - , con qualche momento di pausa, e alla fine il loro talento è emerso. Gara 4 è la partita più importante della nostra stagione, dovremo essere pronti fin dall’inizio, giocando subito con tanta energia e attenzione. Da mesi lavoriamo per arrivare a questo momento e anche con tanti infortuni e assenze, saremo pronti a dare il meglio”.

Efes - Olimpia Milano: dove vederla in tv o in streaming

Efes - Olimpia Milano, gara 4 dei quarti di finale, si gioca oggi, giovedì 28 aprile alle ore 19:30 italiane alla Sinan Erdem Arena di Istanbul.