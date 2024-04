Eurolega, Maccabi Tel Aviv - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Ultima chiamata per i ragazzi di coach Ettore Messina che dopo aver sconfitto 90-75 la Virtus Segafredo Bologna nel derby italiano sono saliti ad un record di 15-18, occupando la dodicesima posizione; la vittoria nella sfida di giovedì sarà obbligatoria, ma occhi puntati anche sui campi in cui saranno coinvolte Anadolu Efes e Partizan Belgrado (entrambe devono perdere e l'Olimpia vincere per far accedere l'EA7 Emporio Armani al play-in). Alla Stark Arena ci sarà il Maccabi Tel Aviv (record 19-14) già certo dei play-in nonostante la sconfitta per 92-89 contro il Barcellona; all'andata, la compagine israeliana si impose al Forum con il risultato di 90-98.

Il capo allenatore Oded Kattash potrebbe provare nuove soluzioni preservando i migliori giocatori in vista dei futuri impegni oppure confermare la miglior squadra a disposizione. A dirigere le operazioni ci penserà Lorenzo Brown, playmaker naturalizzato spagnolo che saprà come accendere gli animi dei compagni e come alzare o abbassare il ritmo di gioco a proprio piacimento; Wade Baldwin IV avrà il ruolo di primo violino offensivo prendendosi numerose responsabilità al tiro, badando meno alla forma e cercando di creare il maggior numero di pericoli alla difesa avversaria. A difendere le plance ci sarà Josh Nebo, la cui rim protection lo sta rendendo uno degli uomini di punta della squadra gialloblu, ma allo stesso tempo le sue letture sul pick and roll e i suoi tagli a canestro permettono maggiori soluzioni in fase offensiva; Bonzie Colson darà una mano consistente a rimbalzo in entrambi i pitturati, facendo però pesare anche la sua fisicità nel gioco in post e le sue abilità balistiche da dietro l'arco.

Infine chiuderà il quintetto Jake Cohen con la sua dimensione ibrida tra una guardia tiratrice da catch and shoot e un'ala 3&D che può dare una mano su entrambi i lati del campo. In uscita dalla panchina, Tamir Blatt prenderà in mano le redini del gioco agendo come una sorta di combo guard, i cui compiti saranno principalmente quelli di stracciare la retina dai 6.75 metri e coinvolgere tutti i compagni nelle manovre offensive. Gli esterni puri saranno John DiBartolomeo e Antonius Cleveland: il primo verrà coinvolto maggiormente quando si tratterà di trovare soluzioni nel tiro da tre punti, mentre il secondo potrà spaziare con la sua esplosività in transizione per concludere al ferro tagliando a metà la difesa rivale. Staffetta nel ruolo di ala grande tra Roman Sorkin e James Webb III a seconda delle necessità di coach Kattash e dell'andamento della partita; Jasiel Rivero farà invece da backup nel ruolo di centro, mostrando le sue capacità a rimbalzo offensivo e nel tenere alta l'aggressività difensiva della squadra, oltre a farsi coinvolgere dal playmaker per fare da bloccante e giocare numerosi pick and roll.

Eurolega, Maccabi Tel Aviv - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming



Maccabi Tel Aviv - Olimpia Milano, ultima giornata di regular season di Eurolega, si gioca domani - giovedì 11 aprile - alle ore 20.05. Diretta tv su Sky Sport Arena e streaming su DAZN.