Eurolega, domani Milano sfida il Fenerbahce: dove vederla in tv

Domani sera scontro tra titani in Eurolega: l’A|X Armani Exchange sfida il Fenerbahce. Milano è tornata in vetta alla classifica dopo la vittoria casalinga sul Barcellona e adesso è attesa dall'esame in Turchia, a Istanbul, contro i turchi reduci dal successo in casa del CSKA. Diretta tv alle ore 18.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena. Pre partita alle 18.30 e post partita a seguire dopo l’incontro.

L'azzurro Achille Polonara, stella dei turchi, pronto a giocare il suo "derby" europeo. “Milano è fortissima e servirà una partita perfetta per batterli - ha detto il cestista italiano - . Hanno un roster lunghissimo, di grande esperienza e che sa come si vincono le partite importanti. Dovremo cercare di limitare il loro attacco e il loro tiro da tre punti, essendo aggressivi in difesa e togliendo loro fiducia. Poi anche noi comunque siamo una buona squadra e basta giocare come sappiamo”.

Dal 2019, dopo l'esperienza di Sassari, è un idolo degli appassioanti di basket turchi: “Sono un giocatore che ha sempre bisogno di stimoli e motivazioni. Quando è arrivata la chiamata dal Baskonia mi sono detto: ‘Questo treno passa una volta e quindi devi salirci’. Dovevo dimostrare se potevo giocare in Eurolega, anche se da vice di un top player come Tornike Shengelia. Con l’arrivo di coach Dusko Ivanovic ho iniziato a giocare addirittura da ala piccola ma lui comunque stravedeva per me e mi metteva sempre in campo. Poi nell’ultima stagione ho giocato 30 minuti a partita, restando sul parquet anche quando le cose andavano meno bene. Questo sicuramente facilita il lavoro del giocatore”.

Il presente si chiama Fenerbahce, una potenza del basket europeo: “Baskonia e Fenerbahçe sono due club di altissimo livello e che da anni giocano al massimo in Europa. La differenza forse è che il Fener ambisce sempre ad arrivare alla Final Four e quindi a vincere l’Eurolega”.