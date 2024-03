Eurolega, Monaco - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La sconfitta contro il Baskonia per 88-73 non ha compromesso il cammino dei ragazzi di coach Ettore Messina, oggi con un record di 12-17 si trovano ad una sola partita di distanza dal play-in, ma con un doppio turno impegnativo. Nella prima sfida ci sarà il Monaco (record 19-10) che ha battuto 82-90 il fanalino di coda ALBA Berlino e hanno consolidato il loro terzo posto; nella partita di andata, i monegaschi vinsero al Forum con il punteggio di 66-72.

A dettare i ritmi e i tempi per la squadra di Sasa Obradovic ci penserà la stella Mike James, il miglior marcatore all-time della Eurolega saprà come accendere se stesso e i suoi compagni di fronte al proprio pubblico; al suo fianco potrebbe partire il giovane Matthew Strazel prima dell'ingresso del più esperto Terry Tarpey, due point guard che cercheranno di abbassare l'intensità di gioco e dare qualche strappo alla partita. Jaron Blossomgame avrà ampia libertà nello spaziare sui due lati del campo, giocando sia come seconda opzione offensiva sia come seconda opzione difensiva in quintetto; John Brown III difenderà forte su ogni possesso, cercherà di essere aggressivo sia sul perimetro sia in post e si farà trovare pronto per chiudere in tap-in gli errori al tiro dei compagni. Sotto le plance faranno staffetta Donatas Motiejunas e Donta Hall per garantire diverse soluzioni ai monegaschi: il lituano potrà dare fisicità, centimetri e punti all'interno del pitturato facendo maggiormente a spallate con gli avversari; l'americano sfrutterà la sua rapidità di piedi per chiudere le azioni sopra al ferro, userà il suo atletismo per arrivare primo sui rimbalzi e le lunghe leve per intercettare le linee di passaggio.

Il sesto uomo di lusso sarà Elie Okobo, combo guard pericolosa con la palla in mano, capace di segnare da ogni zona del campo e prendersi tiri clutch anche in situazioni sfavorevoli; Kemba Walker farà da braccetto sgravandolo delle responsabilità al tiro e dividendosi con lui anche la gestione dei possessi. Il folto reparto centri permetterà a coach Obradovic di contare sulla coppia francese Mouhammadou Jaiteh - Petr Cornelie – con il secondo utilizzabile anche da ala forte in un quintetto alto – e di inserire a partita in corsa anche l'esterno Yakuba Ouattara per dare fiato alle altre guardie.

Eurolega, Monaco - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Monaco - Olimpia Milano, gara di Eurolega, si gioca mercoledì marzo - alle ore 19.00 - in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su DAZN.