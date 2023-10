Eurolega, Monaco – Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Seconda settimana di coppe europee in attesa del via a Basketball Champions League e FIBA Europe Cup (in programma per la prossima settimana). Rinviato l'impegno dell'EA7 Emporio Armani Milano che avrebbe dovuto affrontare il Maccabi Tel Aviv; spazio dunque in Eurolega alla sola Virtus Segafredo Bologna impegnata in Eurolega contro il Monaco venerdì sera (ore 19.00).

Superata la sconfitta interna subita contro lo Zalgiris Kaunas, i ragazzi di coach Luca Banchi viaggiano in direzione Montecarlo per il Round 2 della competizione. Ad attenderli il Monaco di Sasa Obradovic reduce dalla sconfitta per 70-65 contro il Valencia. I monegaschi ancora privi di Kemba Walker rimangono nelle mani della stella Mike James, capace di infiammare la partita con i suoi uno contro uno e dare ritmo ai compagni; accanto al numero 55 ci sarà il concreto Jordan Loyd, affiancati da due specialisti difensivi come Terry Tarpey e Alpha Diallo.

Sui due lati del campo, occhio anche al fondamentale John Brown III che sfrutterà la sua abilità nel rubare palloni per far ripartire la transizione dei monegaschi. A presidiare i due pitturati ci penserà Donatas Motiejunas, presenza ingombrante sia a rimbalzo difensivo che offensivo. In uscita dalla panchina, Elie Okobo ha i punti nelle mani necessari per tenere alti i giri del motore, mentre Matthew Strazel verrà utilizzato come aggiunta in fase di creazione. Jaron Blossomgame nel ruolo di ala 3&D sarà il tramite tra il backcourt e il frontcourt e una delle principali minacce da tre punti; a protezione del ferro staffetta tra l'atletismo di Donta Hall e la solidità di Petr Cornelie. Infine possibile spazio per l'ex di turno Mam Jaiteh come quarto centro e per Yakuba Ouattara a far rifiatare gli esterni di coach Obradovic. In LNB, il Monaco ha conquistato la sesta vittoria in altrettante partite superando 69-75 il Cholet Basket nell'ultimo turno di campionato.

Eurolega, Monaco – Virtus Bologna: dove vedere la partita in tv e in streaming

Monaco – Virtus Bologna, seconda giornata di Eurolega, si gioca venerdì prossimo, 13 ottobre, alle ore 19.00, e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su DAZN.