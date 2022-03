Eurolega, oggi c'è Olimpia Milano - Monaco: dove vederla in tv e streaming

Questa sera ultimo impegno casalingo della regular season di Eurolega per l’Olimpia Milano. Non sarà per nulla semplice contro l’AS Monaco, forse la squadra più in forma nella competizione e impegnata a conquistare un posto nei playoff che certificherebbe la partecipazione della squadra anche alla prossima EuroLeague.

L’Olimpia è reduce dalla vittoria sul Bayern Monaco con la quale adesso è certa di avere il vantaggio del campo nei playoff per il secondo anno consecutivo. Una vittoria la avvicinerebbe al terzo posto, per conquistare il quale deve finire con un successo in più dell’Olympiacos (che ha una sola gara da disputare, contro il Barcellona).

Milano ha vinto le ultime due gare in rimonta, con secondi tempi importanti, in cui ha segnato 98 punti complessivi (47 a Istanbul e 51 contro il Bayern). Inoltre, nelle ultime due gare ha superato quota 80 punti: segnando almeno 80 punti, ha perso solo a Madrid ma dopo un tempo supplementare. Il rientro di Shavon Shields ha dato una marcia offensivain più alla squadra: dopo il ritorno di Tel Aviv, ha segnato 34 punti in due gare, inclusa la seconda prova “over 20” della stagione. Ma in questo momento, l’AS Monaco rappresenta per atletismo, entusiasmo, fiducia un ostacolo altissimo.

La vigilia di Messina e Delaney

“Si tratta di una partita difficile - ha detto coach Messina - , contro un avversario che sta facendo molto bene, estremamente atletico, con realizzatori di alto livello in tutti i ruoli perimetrali e Mike James che naturalmente può cambiare da solo qualsiasi partita. Di conseguenza l’aspetto difensivo e il controllo dei rimbalzi una volta di più saranno fondamentali. Dovremo ripartire dall’intensità mostrata nel secondo tempo della vittoria sul Bayern”.

“Abbiamo la chance di fare un altro passo in avanti - dice Delaney - , migliorare il nostro gioco, ma contro una squadra come Monaco davvero pericolosa, che sta cercando di consolidare la propria posizione nei playoff. Sarà sicuramente una partita difficile e combattuta”.

Dove vederla in tv

Si gioca giovedì 31 marzo alle 20:45 con diretta su Sky Sport, Now Tv, Eleven Sports.