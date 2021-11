Eurolega: Olimpia Milano batte Barcellona 75-70, sintesi e highlights

Grande notte europea per l'Olimpia Milano: 75-70 sul Barcellona in un Forum bollente di entusiasmo. Più che una partita, è stato un gran galò della palla a spicchi continentale. Milano batte la propria bestia nera (erano 6 le sconfitte negli ultimi 7 scontri diretti) e mette in scena una prova sulle due metà campo spaventosa.

Super prestazione per Gigi Datome, uno dei segreti del collettivo di Messina. È stato il sardo a far partire il ribaltamento di lato per la tripla di Shields del controsorpasso sul 67-65 dopo aver subito un tremendo 14-0 di parziale; ed è stato il numero 70, soprattutto, a sigillare il match. Oltre ai 17 punti di Datome serviva però ben altro per battere la corazzata blaugrana e Milano, da questo punto di vista, ha avuto un apporto da tutti: da Hall dominante nel primo tempo, ad Hines e Shields decisivi con piccole grandi giocate nel finale, passando per Melli (il regista occulto della squadra), Mitoglou, Rodriguez. Insomma, una notte magica, una delle tante che l’Italia ha vissuto in questo 2021.

Tuttavia, è lo stesso Messina a tenere i piedi per terra e a non farsi prendere dalle vertigini da primo posto in solitaria in Eurolega con 7 vittorie su 8 partite giocate: “Significa semplicemente che stiamo lavorando duro, che i giocatori stanno producendo un grande sforzo. Non è nulla di più, perché è presto. Abbiamo giocato tante partite in casa, contro squadre che probabilmente vinceranno su campi delle nostre concorrenti, ma ora arrivano tante gare in trasferta. Questa vittoria, come quella con il CSKA all’inizio, quando venivamo dalla sconfitta in Supercoppa, ci dà ovviamente fiducia. Per ora è questo”.

Dopo la trasferta in campionato di Cremona, ci sarà un altro gran test per la truppa meneghina, venerdì prossimo in casa del Fenerbahçe (vincente a Mosca contro il CSKA nell’ultima giornata) di coach Sasha Djordjevic e Achille Polonara.

OLIMPIA MILANO - BARCELLONA 75-70: GLI HIGHLIGHTS

E' possibile rivedere le immagini salienti di Olimpia Milano - Barcellona 75-70 giocata giovedì 4 novembre su Sky Sport