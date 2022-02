Eurolega, domani sera c'è Olimpia Milano - Baskonia: dove vederla in tv e streaming

Domani sera contro Baskonia l'Olimpia Milano gioca la sua settima partita in 14 giorni, di cui cinque in EuroLeague con quattro vittorie.

L’Olimpia ha realizzato un’impresa a vincere sei gare su sette senza il suo primo realizzatore Shavon Shields la cui perdita si è aggiunta a quella precedente di Dinos Mitoglou. Merito della tenuta difensiva, della forza mentale del gruppo, della fisicità a rimbalzo. Le cinque vittorie esterne consecutive sono record di club in questa competizione. L’Olimpia è 13-1 concedendo meno di 74 punti alle avversarie. Ma tutte queste considerazioni vanno momentaneamente accantonate perché a Milano arriva una squadra sempre insidiosa che ha giocato la sua ultima partita domenica scorsa in campionato, ha recuperato uno dei suoi attaccanti migliori, Alec Peters e può schierare di fatto un quintetto di elementi che segnano tutti in doppia cifra (Baldwin, Giedraitis, Fontecchio, Peters ed Enoch). Arbitri: Damir Javor (Croazia), Uros Nikolic (Serbia), Piotr Pastusiak (Polonia).

Parlano Ettore Messina e Devon Hall

“Si tratta di un’altra partita in casa dopo una gara in trasferta molto dispendiosa - ha detto coach Messina - quindi l’aspetto più importante per noi è recuperare le energie fisiche e mentali necessarie per affrontare una squadra che, rispetto alla partita di andata, usa quintetti che riescono ad aprire meglio il campo con Alec Peters o Simone Fontecchio da 4. Grazie a loro, ci sono gli spazi per le penetrazioni di Granger e soprattutto di Wade Baldwin. Mi aspetto quindi una partita difficile in cui dovremo essere pronti mentalmente”.

“Stiamo giocando ogni due giorni quindi questa partita contro Baskonia sarà dura a prescindere da tutto - dice Devon Hall - . Avremo bisogno della nostra difesa, del nostro movimento di palla e di un grande sforzo collettivo di squadra per vincere una gara che, come tutte in questo momento della stagione di EuroLeague, è molto importante”.

Dove vederla in tv

Si gioca domani, giovedì 10 febbraio, alle 20:30 italiane con diretta su Sky Sport, Now Tv, Eleven Sports.