Eurolega, Olimpia Milano - AS Monaco: dove vederla in tv e in streaming

Dopo una lunga serie di sconfitte, la squadra di coach Ettore Messina è riuscita a ritrovare il sorriso grazie alla vittoria sul parquet della Stella Rossa Belgrado abbandonando così l'ultima posizione (record 4-10). Al Forum arriva venerdì sera una delle tre capoliste con record speculare a Milano, il Monaco allenato da Sasa Obradovic vittorioso sulla sirena contro il fanalino di coda ALBA Berlino. Le redini dell'attacco monegasco sono in mano alla stella Mike James – in divisa Olimpia nella stagione 2018-2019 – capace di trovare il canestro della vittoria in qualsiasi momento, di infiammarsi e di alzare il ritmo partita a proprio piacimento. Elie Okobo deve sgravare il numero 55 dagli extra possessi e colpire quando gli avversari se lo aspettano di meno; all'esterno Jaron Blossomgame il compito di difendere forte sul portatore, oltre a sfruttare il proprio atletismo su entrambi i lati del campo. Sotto il ferro John Brown III e Donatas Motiejunas hanno mansioni differenti: l'ex UNICS Kazan è uno dei migliori ruba palloni d'Europa e il suo tempismo è fondamentale per spezzare le transizioni avversarie, mentre il lituano riempie il pitturato con i suoi centimetri in difesa e gioca quanti più pick and roll e pick and pop possibili in attacco. In assenza di Jordan Loyd e il conseguente spostamento di Okobo in quintetto, dalla panchina il giovane Matthew Strazel e il tiratore Yakuba Ouattara si alternano per portare la sfera con quest'ultimo più utile quando agisce da guardia tiratrice. Alpha Diallo è l'uomo chiave, poiché sfrutta fisico e velocità sulle due metà campo oltre a grandi qualità come realizzatore; al francese Adrian Moerman è affidato il ruolo di specialista difensivo e da oltre l'arco, mentre Donta Hall ha la possibilità di sfruttare il suo atletismo per fermare le penetrazioni in area, catturare i rimbalzi e concludere sopra al ferro le assistenze dei compagni. Nel campionato nazionale, il Monaco mantiene il primato in classifica con record 11-4 nonostante l'upset subito contro il fanalino di coda Le Portel nell'ultimo turno (89-81).

Olimpia Milano - AS Monaco: dove vederla in tv e in streaming

Olimpia Milano - AS MOnaco in programma venerdì 23 dicembre, alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Eleven Sports.