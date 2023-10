Eurolega, Olimpia Milano-Olympiacos Pireo: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La prima partita interna della stagione europea arriva in ritardo, domani sera al Forum contro l'Olympiacos Pireo, visto il rinvio della gara della scorsa settimana contro il Maccabi, ma rappresenta per l’Olimpia innanzitutto la possibilità di festeggiare Gigi Datome dopo tre anni in cui ha contribuito a cinque vittorie e al ritorno alle Final Four di EuroLeague del 2021. Datome verrà ammesso nella Hall of Fame del club. La gara stessa però riveste grandi significati: l’Olimpia affronta l'Olympiacos Pireo, la squadra che ha vinto la scorsa stagione la regular season ed era arrivata ad un tiro dal titolo europeo e la affronta prima di trasferirsi a Madrid e sfidare i Campioni d’Europa.

Un programma tremendo per la prima settimana con due appuntamenti della stagione che segue la trasferta sfortunata di Istanbul, dove l’Olimpia – priva di tre guardie – ha perso solo dopo un tempo supplementare. Rispetto a quella gara torna in campo Devon Hall che permetterà una migliore distribuzione delle risorse sul perimetro e magari anche quintetti tradizionali. Restano out ovviamente Maodo Lo e Billy Baron. Infine, sarà anche la partita numero 393 in EuroLeague per Kyle Hines: non appena metterà piede in campo diventerà il giocatore con più presenze nella storia, superando definitivamente Paulius Jankunas. L’obiettivo successivo sarà diventare il primo giocatore con 400 presenze. Sarà un grande spettacolo, anche di pubblico, con oltre 10.000 spettatori attesi al Mediolanum Forum.

"Sappiamo che partita aspettarci - ha detto il recordman Hines - , conosciamo l'Olympiacos, è una squadra molto aggressiva e molto fisica. Per noi si tratta di alzare il livello della sfida che ci attende e pareggiare la loro fisicità e la loro aggressività. Veniamo da una sconfitta dolorosa a Istanbul dopo un tempo supplementare e chiaramente vogliamo riscattarci con una vittoria davanti alla nostra gente. Per quanto mi riguarda, il record rappresenta un grandissimo onore, di cui vado molto orgoglioso pensando a quanto grandi giocatori hanno giocato in questa competizione. Soprattutto da americano penso sia un risultato speciale di cui vado fiero".

Eurolega, Olimpia Milano-Olympiacos Pireo: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Olimpia Milano-Olympiacos Pireo, gara di Eurolega, si gioca domani, martedì 17 ottobre, alle 20:45 al Mediolanum Forum, e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su DAZN.