Eurolega, Olimpia Milano - Partizan Belgrado: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La sconfitta di Lione contro il fanalino di coda ASVEL Villeurbanne per 81-77 ha fatto scendere la squadra di coach Ettore Messina al tredicesimo posto con un record di 11-16 alle porte di un rush finale colmo di scontri diretti. Al Forum arriveranno i serbi del Partizan (record 13-14) reduci dalla vittoria per 100-90 contro l'Anadolu Efes utile per tenersi aggrappati al sogno play-off; all'andata, il Mozzart Bet sconfisse l'Olimpia per 82-69 tra le mura amiche.

Il capo allenatore Zeljko Obradovic metterà la squadra sulle spalle di Zach LeDay; nell'ultimo turno l'ex Olimpia Milano ha giocato tutti e quaranta i minuti mostrando resistenza e leadership sui due lati del campo, oltre alla sua capacità di annullare l'attacco avversario e trasformarsi in un primo violino offensivo. Mateusz Ponitka verrà utilizzato come collante tra frontcourt e backcourt grazie ai suoi istinti che lo portano ad essere un prezioso aiuto tanto per la difesa quanto per l'attacco, a seconda della necessità; Frank Kaminsky si prenderà lo spot di centro all'interno del quintetto, ma potrà spostarsi anche in quello di ala grande giocando come stretch four in uno schieramento più lungo. A prendersi la maggior parte delle responsabilità offensive ci penserà Kevin Punter: la guardia americana avrà il compito di incrementare il fatturato della compagine serba, ma dovrà anche trasformarsi in playmaker quando sarà sul parquet con PJ Dozier o con Danilo Andjusic, elementi che hanno bisogno di accendersi in campo aperto o dietro l'arco dei 6.75 metri. Dalla panchina coach Obradovic farà affidamento su Aleksa Avramovic, esterno ordinato e pericoloso in ogni zona del campo come attaccante, ma su cui contare quando si cerca uno sforzo extra a livello difensivo; Uros Trifunovic servirà per far rifiatare gli esterni garantendo allo stesso tempo spessore muscolare e tenacia nella lotta a rimbalzo; infine, Bruno Caboclo darà alla compagine serba ulteriori centimetri all'interno dell'area e maggior mobilità sui pick and roll, potendo concludere con appoggi morbidi o esplodendo sopra al ferro.

Nelle rotazioni troveranno spazio anche guardie quali Jaleen Smith e Ognjen Jaramaz, così come l'ala forte Alen Smailagic che potrà alzare e irrobustire il quintetto. Il Partizan ha vinto 110-102 contro il Cedevita Olimpija Ljubljana nell'ultima giornata della ABA League salendo al terzo posto in classifica con record 14-6, qualificandosi per i play-off.

Eurolega, Olimpia Milano - Partizan Belgrado: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming



Olimpia Milano - Partizan Belgrado, gara di Eurolega, si gioca domani - venerdì 8 marzo - alle ore 20.30. Diretta tv su Sky Sport Uno e streaming su DAZN.