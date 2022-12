Eurolega, Olimpia Milano - Valencia: dove vederla in tv e in streaming

Dopo la vittoria fondamentale per 79-71 contro Monaco, la seconda vittoria consecutiva, l'Olimpia Milano scalda di nuovo i motori per una notte magica europea. Alle porte del Forum domani sera arriva il Valencia (record 7-8), diretta concorrente per un posto play-off e reduce da una clamorosa vittoria di misura sul Barcellona (84-83). Gli iberici guidati da coach Alex Mumbru si affidano alla leadership di Chris Jones, miglior marcatore della squadra e giocatore dotato di estrema intelligenza che ben si sposa con la filosofia del capo allenatore; al suo fianco Jonah Radebaugh ha come unico compito quello di difendere forte sul portatore creando quanti più problemi al flusso di gioco avversario. Il duo composto da James Webb III e Victor Claver sfrutta quanto più possibile le proprie caratteristiche: lo statunitense agisce sui due lati del campo, fornendo però maggiore assistenza offensiva con tiri da oltre l'arco e al ferro raccogliendo anche numerosi rimbalzi per le seconde chanche; mentre lo spagnolo veste i panni dello specialista e usa giocate di mestiere per mandare fuori tempo il proprio avversario sotto i tabelloni. Bojan Dubljevic è il centro titolare che possiede la stazza per vincere qualche battaglia a rimbalzo, ma soprattutto è un bloccante perfetto per giocare il pick and roll, sebbene sia più frequente la giocata in pop che lo coinvolga nel tiro da tre punti. In uscita dalla panchina coach Mumbru ha in Jared Harper il playmaker perfetto per cambiare il ritmo gara: leggero, piccolo, ma imprevedibile nella giocata ed efficace passatore. Rotazioni lunghe quelle dei taronjes, i quali possono chiamare in causa specialisti nel ruolo di guardia tiratrice come Klemen Prepelic o più utili in aiuto difensivo come Xabi Lopez-Arostegui; successivamente sotto le plance Kyle Alexander ha i mezzi atletici per mettere in ansia gli avversari, mentre Jasiel Rivero è l'uomo di riferimento nel pitturato grazie alla sua efficienza. Spazio anche alla guardia Josep Puerto e al giovane centro Jaime Pradilla, spesso utilizzati dal capo allenatore in fasi specifiche della contesa.

Così Ettore Messina alla vigilia: "Come tutte le partite di EuroLeague anche questa è molto importante, a maggior ragione venendo da due vittorie consecutive. Vorremmo prolungare il momento positivo e ancora una volta l’apporto del nostro pubblico potrà esserci di grande aiuto, così come lo saranno impegno e attenzione a rimbalzo che ad esempio sono stati fondamentali nella partita di campionato vinta contro Varese. Valencia è una squadra ben allenata da Coach Mumbru, in grado di usare con efficacia i propri esterni e il talento atipico di Bojan Dubljevic, che è uno dei migliori centri tiratori d’Europa. Cercheremo di giocare la miglior partita possibile, sapendo che non sarà per nulla facile".

Olimpia Milano - Valencia: dove vederla in tv e in streaming

Olimpia Milano - Valencia in programma domani, giovedì 29 dicembre, alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Eleven Sports.