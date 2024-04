Eurolega, Olimpia Milano - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Le due compagini sono entrambe reduci da sconfitte: nel Round 32 i ragazzi di coach Ettore Messina sono usciti sconfitti per 87-73 dalla trasferta di Kaunas e sono scivolati al dodicesimo posto con un record di 14-18; i bianconeri allenati da coach Luca Banchi hanno perso di fronte al proprio pubblico per 79-81 contro il Panathinaikos, questo li ha portati ad un record di 17-15 occupando così l'ottava posizione. Nella gara di andata furono i bolognesi ad imporsi nel derby con il risultato di 86-79 grazie alla prova da 19 punti di Gabriel Iffe Lundberg, mentre ai meneghini non bastarono i 21 realizzati da Shavon Shields.

I padroni di casa hanno a disposizione l'ultima chance per provare a conquistare l'ultimo posto per i play-in; differente invece il discorso per gli ospiti che sono già certi della qualificazione agli spareggi, ma dovranno lottare per non scivolare ulteriormente in basso nelle gerarchie. Due squadre abituate a darsi battaglia giocandosi la posta in palio al massimo delle loro energie; un duello che inizia dalla panchina con le scelte operate dai capi allenatori Ettore Messina e Luca Banchi, spostandosi successivamente sul parquet dove non mancherà la risposta dei rispettivi campioni. A rubare la scena sarà probabilmente il testa a testa tra due stelle del calibro di Nikola Mirotic e Tornik'e Shengelia, leader a tutto tondo in grado di cambiare la partita con le loro giocate da fuoriclasse; i capitani Nicolò Melli e Marco Belinelli daranno la carica necessaria ai propri compagni per conquistare un successo cruciale ai fini della classifica. I due architetti saranno Shabazz Napier e Alessandro Pajola, i quali sfrutteranno le loro idee per dettare i ritmi di gioco e facilitare il lavoro del proprio gruppo; Shavon Shields e Ognjen Dobric daranno il proprio contributo sui due lati del campo, sebbene l'esterno danese sarà una delle principali opzioni offensive dei milanesi e l'esterno serbo un 3&D atipico che si muoverà senza sosta per occupare più zone possibili. I quintetti verranno chiusi dalla dedizione di Stefano Tonut e dall'esperienza di Bryant Dunston nel pitturato.

Il ruolo di sesto uomo di lusso spetterà a profili come Devon Hall e Gabriel "Iffe" Lundberg, sotto le plance invece sarà uno scontro a staffetta tra i tandem Alex Poythress-Johannes Voigtmann e Ante Zizic-Jordan Mickey. A spostare gli equilibri con la loro capacità nel gestire i possessi a disposizione saranno Maodo Lo e Daniel Hackett; Diego Flaccadori e Awudu Abass faranno rifiatare i compagni facendosi trovare pronti per soddisfare le richieste dei propri allenatori, mentre l'esperienza e l'impatto Kyle Hines e Achille Polonara chiuderanno le rotazioni.

Eurolega, Olimpia Milano - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Olimpia Milano - Virtus Bologna, derby italiano valido per la 33a giornata di Eurolega, si gioca domani - venerdì 5 aprile - alle ore 20.30. Diretta tv su Sky Sport Arena e streaming su DAZN.