Eurolega, Olimpia Milano - Zalgiris: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Ko inatteso e doloroso sul parquet dell’ALBA Berlino, ultima in classifica, per l’Olimpia Milano nel Round 18 di Eurolega: 83-63 per i tedeschi. I biancorossi perdono contatto e non riescono nel finale a rimontare: Luwawu-Cabarrot è stato il miglior realizzatore biancorosso con 16 punti e 5 rimbalzi, seguito da Davies (13 punti). Venerdì prossimo, Milano ospiterà al Forum i lituani dello Zalgiris Kaunas, usciti vittoriosi dalla prova casalinga contro la Virtus Bologna ieri sera, ma in trasferta piuttosto altalenanti. Sarà una delle ultime chiamate per Melli e compagni per tentare l'impresa di entrare nei play-off.

A coach Kazys Maksvytis si è appena infortunato gravemente Keenan Evans, fin qui perno centrale del gioco dei biancoverdi e autore di una prima parte di stagione sensazionale, ma è arrivato Achille Polonara a dare una grossa mano ad un reparto lunghi un po' scarno. In attesa di un sostituto di Evans le chiavi della squadra passano in mano ad Ignas Brazdeikis, in grado di gestire un elevato numero di possessi e prendersi responsabilità al tiro sia dai 6.75 metri sia con penetrazioni in area sfidando la difesa. Possibile in aiuto l'alternanza tra Lukas Lekavicius e Tomas Dimsa: nonostante siano più avvezzi ad uscire dalla panchina per dare il loro contributo, il primo può aiutare a sgravare il numero di possessi dalle mani di Brazdeikis, il secondo ha la capacità di sapersi muovere egregiamente senza palla per colpire da oltre l'arco creando non pochi grattacapi agli avversari. La presenza fissa di Edgaras Ulanovas funge da collante perfetto tra l'attacco – dove in spot-up può colpire dal perimetro – e la difesa, specie in aiuto sui raddoppi; con Rolands Smits sul parquet, la squadra può giocare maggiori possessi in pick and roll e pick and pop senza privarsi di peso e centimetri nel pitturato ed inoltre la sua presenza aiuta a colmare le lacune di Kevarrius Hayes, il quale può occuparsi prevalentemente di chi entra nel pitturato per sfidarlo. Non particolarmente talentuosa la panchina dello Zalgiris, ma coach Maksvytis può contare su un ritrovato Laurynas Birutis come backup sotto il ferro, capace di creare vantaggi anche per gli esterni con i suoi movimenti e i suoi passaggi; stesso discorso per l'ala Arnas Butkevicius, elemento di disturbo dentro l'arco e soluzione offensiva da servire oltre l'arco. Infine le guardie Dovydas Giedraitis e Karolis Lukosiunas hanno il compito di far respirare i titolari, ma allo stesso tempo devono dare alla squadra intensità nella difesa sul pallone e spezzare il ritmo di gioco quando richiesto. Nel campionato nazionale lo Zalgiris ha dominato la sfida interna contro il Neptunas (77-46) continuando il suo percorso in solitaria in prima posizione con il record di 14-1.

Eurolega, Olimpia Milano - Zalgiris: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Olimpia Milano - Zalgiris Kaunas, in programma venerdì 13 gennaio, alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Eleven Sports.