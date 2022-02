Eurolega, oggi c'è Olympiacos - Olimpia Milano: dove vederla in tv e streaming

L’EuroLeague riprende e l’Olimpia Milano questa sera, dopo il trionfo in Coppa Italia, affronta una trasferta del massimo livello di difficoltà al Pireo. L’Olympiacos è 10-1 in casa e nella gara di andata ha battuto l’Olimpia con 21 punti di scarto. In classifica, l’Olimpia è terza e l’Olympiacos è quarta. Milano ha tre vittorie in più, ma l’Olympiacos ha giocato una partita in meno.

È una gara cruciale per ragioni di classifica. L’Olimpia ha vinto le ultime cinque trasferte, record di club in EuroLeague (lo scorso anno ne vinse quattro di fila), ma gioca su uno dei campi più difficili, cifre alla mano, d’Europa. L’Olympiacos è seconda nel tiro da due con il 56.4%, ma Milano tiene gli avversari al 50.4%, il che significa che questo aspetto della gara sarà decisivo. Nella partita di andata l’Olympiacos realizzò 18 triple, l’Olimpia normalmente tiene gli avversari al 33.3% dall’arco e anche questo è un dato fondamentale. Per l’Olimpia si apre un ciclo di tre trasferte nelle prossime quattro gare, ma in generale dovrà giocarne sei nelle ultime 10 partite.

Nel frattempo, con 17 vittorie, si è già assicurata il 50% di successi in stagione regolare. Con il nuovo formato, era capitato solo l’anno passato quando arrivò a quota 21. Ambedue le squadre hanno vinto nel weekend le rispettive coppe nazionali, con l’Olympiacos che si è imposta sul Panathinaikos in rimonta nell’ultimo quarto.

Dove vederla in tv e streaming

Palla a due questa sera alle 20.45 ad Atene, diretta su Sky Sport Arena e Eleven Sports.

Coach Messina e Melli

“Sappiamo di dover affrontare una squadra eccellente che come sempre coach Bartozkas manderà in campo molto ben preparata. Conosciamo perfettamente il loro valore, perché nella partita di Milano ci ha distrutto in tutti gli aspetti del gioco. Ambedue le squadre vengono dalla conquista delle rispettive coppe nazionali e vorranno prolungare il buon momento. Noi approcceremo la partita con grande umiltà: sarà fondamentale la difesa sul loro movimento e sul loro pick and roll, ma soprattutto attaccare con equilibrio contro la loro difesa con i cambi”.

“Ci aspetta una partita molto difficile - ha detto Nicolò Melli - contro una delle squadre che stanno giocando meglio in questa stagione. Il loro campo è storicamente uno dei più solidi e l’Olympiacos nella partita di andata a Milano ci ha battuto pesantemente. Quindi, vorremmo provare a fare molto meglio in questa trasferta, tentando di cavalcare il buon momento di fiducia che abbiamo costruito durante la stagione”.