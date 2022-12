Eurolega, Olympiacos - Virtus Bologna: dove vederla in tv e in streaming

Periodo difficile per la squadra di coach Sergio Scariolo che ha subito tre sconfitte negli ultimi tre turni di Eurolega invertendo la tendenza positiva creata a cavallo tra la fine di ottobre e la prima metà di novembre. Ad attendere le V Nere, venerdì prossimo, 9 dicembre, la trasferta complicata contro un Olympiacos uscito sconfitto dall'Anadolus Efes nell'ultimo turno e sceso al quinto posto con record 7-4. Il capo allenatore Georgios Bartzokas sta lavorando per riportare i suoi alla Final Four nonostante una concorrenza sfrenata e certamente anche l'ambizione della Virtus Segafredo Bologna – alla ricerca di un posto nelle prime otto – sarà un ostacolo per gli ellenici. Il leader emotivo dei greci è senza dubbio Sasha Vezenkov, già vincitore di quattro premi di MVP del Round e nominato MVP del mese di novembre; il giocatore bulgaro in questa stagione sta mostrando maturità e continuità, oltre ad essere il miglior realizzatore e rimbalzista della squadra. Al fianco del numero 14 la presenza sui due lati del campo di Thomas Walkup dà ulteriore spinta ad un quintetto ben attrezzato e in grado di poter sostenere le corte rotazioni operate dal coach; all'esperienza di un'istituzione nel Pireo come Kostas Papanikolaou, i greci uniscono l'esplosività a canestro di Shaquielle McKissic e i centimetri di Moustapha Fall. Dalla panchina l'arma in più è rappresentata da Kostas Sloukas, uno dei giocatori più clutch della competizione e onnipresente sulle due metà del parquet. A dare man forte in uscita dal pino è certa la presenza di Joel Bolomboy e del greco Giannoulis Larentzakis; scampoli di partita verranno dati anche ad Alec Peters, Isaiah Canaan e al centro Tarik Black. Nel campionato greco la squadra di coach Bartzokas occupa la prima posizione da imbattuta con un record di 7-0 e una gara da recuperare.

Olympiacos - Virtus Bologna: dove vederla in tv e in streaming

Olympiacos - Virtus Bologna in programma venerdì 9 dicembre, alle ore 20, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Eleven Sports.