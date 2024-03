Eurolega, Olympiacos - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Il successo casalingo sul Valencia (87-74) ha alzato il morale dei ragazzi allenati da coach Luca Banchi, i quali si ritrovano al quinto posto con un record di 17-10 nel momento più intenso della stagione. Al Pireo ci saranno i greci dell'Olympiacos (record 16-11) pronti per affrontare uno scontro diretto (all'andata la Segafredo vinse per 69-67) ad alto tasso di spettacolarità dopo aver superato lo Zalgiris per 76-95 in trasferta.

A causa delle assenze, la compagine guidata da coach Georgios Bartzokas ha dovuto reinventarsi lasciando però sempre a Thomas Walkup la libertà di agire come meglio crede su entrambe le metà campo; la sua spalla sarà Isaiah Canaan, combo guard pronta ad accendersi in qualsiasi momento della partita creando serie difficoltà alle retroguardie avversarie. La scelta dell'allenatore ellenico ricadrà su un frontcourt fisico, prolifico e attento in fase difensiva: Alec Peters potrà essere utilizzato come primo o secondo violino offensivo, garantendo però presenza sotto le plance e aiuto nella fase di playmaking; Kostas Papanikolaou spazierà a proprio piacimento in entrambi gli spot di ala, passando da una dimensione di 3&D a quella di rim protector al fianco del pivot.

A chiudere il quintetto ci penserà il centrone Moustapha Fall, intimidatore d'area che ha aggiunto al suo repertorio una capacità di smistare il pallone atipica per lunghi poco mobili come lui. In uscita dalla panchina sarà Shaquielle McKissic a dare un'impronta più decisa alla transizione offensiva, poiché il suo essere instancabile aiuterà i greci ad alzare il ritmo e correre il campo, utilizzando i contropiedi come arma principale della second unit; Ignas Brazdeikis e Michalis Lountzis verranno impiegati facendo staffetta tra loro a seconda del quintetto che preferirà mettere sul parquet il loro head coach. Sotto le plance non mancheranno i centimetri con la presenza di Filip Petrusev – abile si a giocare il pick and roll sia il pick and pop in attacco – e dell'ultimo innesto Moses Wright, centro mestierante che trova nel pitturato la sua zona di conforto. L'Olympiacos giocherà il posticipo del campionato greco questa sera alle ore 19.15 in trasferta contro il Peristeri, cercando di mantenere la scia del Panathinaikos primo in classifica.

Eurolega, Olympiacos - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Olympiacos - Virtus Bologna, gara di Eurolega, si gioca domani - giovedì 7 marzo - alle ore 21.00. Diretta tv su Sky Sport Uno e streaming su DAZN.