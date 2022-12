Eurolega, Panathinaikos - Olimpia Milano: dove vederla in tv e in streaming

Un momento complicato quello dei meneghini in striscia negativa da sette gare anche a causa delle numerose defezioni patite, ultima non per importanza quella che ha messo fuorigioco Timothé Luwawu-Cabarrot. La partita di domani sera, giovedì 8 dicembre, in Grecia, contro un Panathinaikos reduce da tre vittorie consecutive servirà da scossa per risollevare gli animi della squadra allenata da coach Ettore Messina. Dopo un inizio complicato, coach Dejan Radonjic è riuscito a ribaltare la classifica dei greci oggi con un record di 5-6 e ad una sola gara dalla zona play-off. L'arrivo di Dwayne Bacon ha cambiato totalmente l'approccio e il ritmo sul parquet degli ellenici: l'ala americana si sta dimostrando un vero trascinatore, tanto da migliorare anche i numeri dei compagni di squadra; tra i giocatori ritrovati c'è Derrick Williams diventato fondamentale nel recuperare svantaggi e decisivo nei finali di partita.

L'infortunio di Marius Grigonis ha dato campo libero a Nate Wolters per migliorarsi su entrambi i lati del campo, diventando perciò pericoloso specialmente come scorer da oltre l'arco e aiutando in fase difensiva; al compagno di reparto Paris Lee è affidato il compito di orchestrare le manovre offensive e giocare i numerosi pick and roll con cui mettere in ritmo Georgios Papagiannis, i cui centimetri sono una minaccia in entrambi i pitturati. Mateusz Ponitka e Arturas Gudaitis – entrambi ex Zenit San Pietroburgo – stanno contribuendo con la loro esperienza a rendere più pericolose le rotazioni del Panathinaikos, aiutati dal contributo dei gemelli Kalaitzakis e dalla bandiera del team Eleftherios Bochoridis. Con due gare in meno rispetto alle altre rivali in campionato, i greci si trovano ora al settimo posto con un record di 5-1 frutto delle cinque vittorie consecutive ottenute fin qui.

Panathinaikos - Olimpia Milano: dove vederla in tv e in streaming

Panathinaikos - Olimpia Milano in programma giovedì 8 dicembre, alle ore 20, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Eleven Sports.