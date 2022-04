Eurolega, quarti di finale Efes - Olimpia Milano: dove vederla in tv o in streaming

Ore 19:30 italiane, alla Sinan Erdem Arena di Istanbul ci sarà il tutto esaurito per Gara 3 dei quarti di finale play-off di Eurolega tra Efes e Olimpia Milano.

Il quintetto di Messina ha vinto le due ultime gare giocate in trasferta con l’Efes e cinque degli ultimi sei scontri diretti, ma al tempo stesso non ha mai vinto una gara esterna di play-off nei precedenti quattro tentativi. L’Efes ha vinto nove delle ultime 10 sul proprio campo e – ancora – l’unica sconfitta gliel’ha inflitta proprio Milano.

Efes al completo, l’Olimpia rispetto alla vittoria di Gara 2 riavrà disponibile Gigi Datome, ma il resto del roster sarà lo stesso che ha finito quella partita, nella speranza che qualocsa possa dare sergio Rodriguez.

I milanesi dovranno confemrare il rendimento difensivo mostruoso delle ultime partite contro i turchi e, considerando l’abituale efficacia dell’attacco dell’Efes (83.1 punti di media in stagione regolare), l’Olimpia non potrà prescindere da una tenuta difensiva implacabile. Così come servirà controllare i rimbalzi: in Gara 2, ha concesso tre rimbalzi offensivi a Bryant Dunston ma nessuno a tutti gli altri giocatori dell’Efes. Per esaltare la prova difensiva, è un aspetto decisivo. Così come ripetere una prova, quella di Gara 2, da appena otto palle perse.

“La nostra situazione è nota a tutti - ha detto Messina alla vigilia - . Proveremo in extremis a capire se, tra i giocatori infortunati, Sergio Rodriguez potrà darci qualche minuto. Per il resto quello che possiamo fare è tentare di controllare i rimbalzi e svolgere il miglior lavoro possibile sui loro grandi tiratori, consci che si tratta di una partita realisticamente estramemente difficile”.

“Sappiamo che sarà una partita difficilissima - ha aggiunto Datome - , ma contiamo di recuperare le energie fisiche e mentale per lottare esattemente come abbiamo fatto in Gara 2, consapevoli di avere tante assenze pesanti ma anche del fatto che in questo tipo di partite tutti saranno pronti a fare il massimo per superare le difficoltà”.

Giovedì si replica per Gara 4, sempre a Istanbul alla stessa ora.

Efes - Olimpia Milano: dove vedere la partita in tv e in streaming

Efes - Olimpia Milano, in programma questa sera a Istanbul alle 19:30, sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport e in streaming da Eleven Sports