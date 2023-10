Eurolega, Real Madrid - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

A 48 ore dalla vittoria sull’Olympiacos in una serata altamente motiva a causa dei festeggiamenti e dei record stabiliti ironicamente tutti contemporaneamente (Kyle Hines e il primato di presenze; Ettore Messina e le sue 300 vittorie; più la celebrazione di Gigi Datome), l’Olimpia torna in campo a Madrid. L’impegno non ha bisogno di definizioni: il Real Madrid è la squadra Campione in carica, non ha assenze, è imbattuta sia in EuroLeague che nel campionato spagnolo. Inoltre, la tradizione dell’Olimpia a Madrid è impietosa, con due sole vittorie nella storia, una sola nella massima competizione europea quando tra l’altro Sergio Rodriguez giocava a Milano. Adesso non è più così, anche se è vero che quel successo è maturato nel 2021, in questa era del club milanese. L’Olimpia resta ovviamente priva di Maodo Lo e Billy Baron con le conseguenze sugli equilibri tra primo e secondo quintetto già evidenziati da Coach Messina dopo il successo di martedì sera.

In compenso, i giocatori di punta sono reduci da una grande prova, Nikola Mirotic ha segnato 47 punti in due partite; Kevin Pangos è reduce dalla sua miglior prestazione stagionale, con un secondo tempo decisivo da 15 punti con tre triple e la spallata decisiva frutto di sette punti consecutivi; i margini di miglioramento non mancano come dice la prova rovinata dai falli di Alex Poythress, peraltro reduce dalla nascita della figlia e chiaramente un po’ scosso mentalmente. Il Real Madrid è annunciato in grandi condizioni, ruota tre playmaker di grande esperienza come Sergio Llull, Sergio Rodriguez e Facundo Campazzo; oltre a due centri di taglia fisica imponente come Edy Tavares e Vincent Poirier; ha taglia fisica in ogni ruolo potendo schierare Dzanan Musa e Gabriel Deck da ali piccole ma anche assieme o in combinazione con Mario Hezonja. Infine, affronta questo secondo impegno senza alcun viaggio a precederlo perché ieri sera ha sconfitto sul proprio campo lo Zalgiris Kaunas, in modo netto, una squadra che anch’essa si era presentata in Spagna da imbattuta. L’Olimpia è partita subito in mattinata per Madrid.

Eurolega, Real Madrid - Olimpia Milano: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Real Madrid - Olimpia Milano, gara di Eurolega, si gioca domani, giovedì 19 ottobre, alle 20:45, e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su DAZN.