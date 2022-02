Eurolega, oggi c'è Stella Rossa - Olimpia Milano: dove vederla in tv e streaming

L’Olimpia Milano questa sera a Belgrado (ore 19) vuole allungare la sua striscia di quattro vittorie consecutive in Eurolega. La squadra di Messina si trova nel pieno della centrifuga imposta dal calendario con sette partite in 14 giorni, tra le due competizioni.

Due sono alle spalle, cinque tappe restano da percorrere. Contro la Stella Rossa è anche “Gara 1” della sesta settimana con doppio turno. L’Olimpia, che ha vinto le ultime tre trasferte, cerca il sesto successo esterno della stagione, ma servirà una prestazione di alto livello contro una squadra in grande condizione, che ha vinto ad Atene contro l’Olympiacos nell’ultimo turno e di recente anche quando ha perso l’ha fatto in modo sfortunato, all’ultimo secondo a Villeurbanne, di quattro con lo Zenit, di uno anche a Istanbul.

La Stella Rossa vale più di quanto dica la classifica ed è da considerare in lotta per un posto nei playoff. In casa può anche contare su un fattore campo tra i più incisivi d’Europa secondo tradizione. Prevedibile una battaglia difensiva: l’Olimpia concede 70.7 punti per gara, il miglior dato della competizione, ma la Stella Rossa subisce 73.4 punti a partita ed è anch’essa tra le migliori formazioni di EuroLeague.

L’Olimpia continua a giocare senza Shavon Shields, primo di squadra per punti e valutazione, 16 gare su 16 in quintetto, e senza Dinos Mitoglou, il migliore nel tiro da due e il terzo rimbalzista di squadra. A questi due vanno aggiunte le indisponibilità di Jerian Grant e Trey Kell: la risonanza magnetica di quest’ultimo, dopo l’infortunio rimediato nell’ultima partita di campionato, ha dato esito negativo, ma il giocatore è rimasto a Milano per svolgere le terapie del caso nella speranza che possa essere recuperato per la partita di giovedì con il Fenerbahce.

“Quella di Belgrado sarà una partita complessa - ha detto Ettore Messina - contro una squadra che gioca una difesa pressante e molto atletica, ovviamente sostenuta dal calore della tifoseria in un impianto pieno, situazione alla quale tra l’altro siamo disabituati. Sarà una gara difficile, nella quale saranno essenziali la circolazione di palla e una difesa che dovrà essere molto solida”.

Stella Rossa - Olimpia Milano: dove vederla in tv

Oggi, martedì 1° febbraio, alle 19 italiane, diretta su Sky Sport, Now Tv e Eleven Sport.