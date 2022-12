Eurolega, Stella Rossa Belgrado - Olimpia Milano: dove vederla in tv e in streaming

Olimpia Milano in Serbia domani sera per la sfida sulla carta oggi improba contro una Stella Rossa Belgrado in grande spolvero, due giorni dopo il ko casalingo contro il Maccabi. La figura di coach Dusko Ivanovic si sta rivelando un vero e proprio talismano per i biancorossi arrivati a cinque successi di fila dopo la vittoria allo scadere nel derby col Partizan (73-76). Un altro grande innesto per i serbi è stato quello di Luca Vildoza: l'argentino, oltre a prendere le redini del gioco, è in grado di dare equilibrio all'intero gruppo e fungere da collante tra difesa ed attacco; Branko Lazic è lo specialista difensivo che fa tanto lavoro sporco a servizio della squadra, mentre Ognjen Dobric viene utilizzato maggiormente per prendersi responsabilità offensive e in difesa sulla star avversaria. Benjamin Bentil – lo scorso anno proprio in forza a Milano – ha il compito di essere solido nel difendere in post e altrettanto concreto nel trasformare in canestro le assistenze nel pitturato o nell'angolo; il suo compagno di reparto alla palla a due è Ognjen Kuzmic, il quale però viene subito sostituito da Filip Petrusev poiché più duttile, ordinato nel mettere palla a terra e capace di trovare con più facilità il canestro. Dalla panchina il pericolo principale è rappresentato dall'ex di turno Nemanja Nedovic, eroe nella vittoria contro il Partizan. La guardia serba si può accendere in qualsiasi istante della partita e ribaltandone completamente le sorti con le sue conclusioni da oltre l'arco; un altro giocatore imprevedibile è Stefan Markovic – vecchia conoscenza della nostra Serie A – utilizzato più come specialista aggiuntivo nel prendere tiri dai 6.75 metri. Nella lunga lista dei giocatori a disposizione di coach Ivanovic, le ali Stefan Lazarevic e Luka Mitrovic sono elementi imprescindibili per spezzare il ritmo delle transizioni avversarie; infine sarà compito di John Holland e Hassan Martin proteggere il ferro con aggressività agendo anche come disturbo sotto le plance. Il cammino inarrestabile della Stella Rossa continua anche in ABA League dove con una partita in meno si trova al secondo posto con record 8-1, per loro ottava vittoria consecutiva tra Eurolega e campionato dopo aver superato 93-77 il Mornar Bar.

Ettore Messina alla vigilia: “Il nostro obiettivo è giocare la miglior partita possibile, dopo una serie negativa che ci imbarazza anche se ci sono mille ragioni per spiegarla. Riusciamo sempre a costruire buoni vantaggi, ma non siamo poi in grado di sostenerli nell’ultimo quarto. A Belgrado l’obiettivo è migliorare proprio nella gestione dell’ultimo quarto, sapendo che non sarà facile contro una squadra in grande forma, ben organizzata da Coach Ivanovic e in un ambiente che come al solito sarà molto caldo”.

Stella Rossa Belgrado - Olimpia Milano: dove vederla in tv e in streaming

Stella Rossa Belgrado - Olimpia Milano in programma giovedì 15 dicembre, alle ore 19, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Eleven Sports.