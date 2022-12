Eurolega, Virtus Bologna - Alba Berlino: dove vederla in tv e in streaming

Per risollevare gli animi dalla brutta sconfitta del Pireo, la Virtus Segafredo Bologna ha la possibilità di capitalizzare al meglio grazie al doppio impegno casalingo ed aggiustare il record oggi fermo a 4-8. La prima partita li vedrà confrontarsi con l'ALBA Berlino, il cui record 3-9 li posiziona giusto un gradino sotto i felsinei; la squadra allenata da coach Israel Gonzalez è reduce da nove sconfitte consecutive dopo un inizio di Eurolega positivo. Alle prese con numerose assenze nell'ultimo turno e privi di Louis Olinde per diverse settimane, la compagine capitolina si affiderà all'esperienza di Luke Sikma: lo statunitense nonostante abbia un po' perso lo smalto risulta essere sempre decisivo soprattutto da vero playmaker della squadra; Jaleen Smith ha il pallino del gioco in mano per alzare i giri del proprio quintetto e servire l'accorrente Tamir Blatt, il quale ha il compito di trovare il canestro con conclusioni oltre l'arco. I teutonici sono pericolosi sotto le plance, poiché i tanti centimetri di Ben Lammers e di Christ Koumadje renderanno complicate le scorribande al ferro e la lotta a rimbalzo. Il capo allenatore ha la possibilità di usufruire di un ulteriore quintetto di qualità in uscita dal pino: Maodo Lo orchestra i movimenti dei compagni sfruttando la sua capacità di scandire a suo piacimento i ritmi di gioco; i giovani esterni Malte Delow e Gabriele Procida possono scambiarsi i ruoli ed essere ugualmente efficaci in entrambe le metà campo, inoltre aggiungono ulteriore benzina al motore dei berlinesi. Yovel Zoosman e Johannes Thiemann – proprio come i due lunghi titolari – danno parecchio peso alla difesa dell'ALBA, sebbene offensivamente abbiano un range di tiro piuttosto limitato. Ci saranno minuti anche per le ali Tim Schneider e Yanni Wetzell, più propensi ad un gioco d'area e chiamati per spendere falli aggiuntivi quando i compagni ne hanno già commessi troppi. In Bundesliga la squadra di Berlino si trova al secondo posto a pari con la capolista Bonn (record 8-1) e nell'ultimo turno ha sconfitto il Medi Bayreuth per 91-83.

Le parole di coach Scariolo alla vigilia della sfida europea: "ALBA Berlino è una squadra atletica e di talento, di fatto è la prima come velocità e numero di possessi. Tirano bene, molti giocatori possono tirare bene da tre e sono molto atletici dal punto di vista difensivo, occupano infatti le prime posizioni dei ranking nelle palle recuperate e nelle stoppate. E’ un avversario che va affrontato con intelligenza, con controllo della palla, cercando di prendere le decisioni giuste, con concentrazione e altruismo. Naturalmente servirà un livello di energia e di fiducia più alto delle ultime partite, portandolo ognuno nella partita e sapendo che qualunque passo in avanti, necessario per uscire dai momenti un po’ difficili come possono essere tanti in ogni stagione, deve essere fatto ognuno insieme ai propri compagni".

