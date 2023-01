Eurolega, capolavoro Virtus Bologna a Barcellona

La Virtus Segafredo Bologna compie l’impresa nel Round 17 di Eurolega sul parquet del Barcellona e sale a un record di 8-9 in classifica. Il top scorer bianconero è stato Lundberg con 20 punti, seguito da Ojeleye (14 punti), Jaiteh (10 punti) e Teodosic (8 punti e 6 assist). Buona partenza dei bianconeri che sfruttano un attivissimo Ojeleye sulle due metà campo e un ottimo Shengelia per tentare il primo allungo sul 2-8; grazie ai primi guizzi di Laprovittola in contropiede e da assistman per Kuric e Vesely, tuttavia, il Barça accorcia subito sul 9-12. Successivamente, Lundberg sale in cattedra in 1vs1 e una tuonante schiacciata di Ojeleye valgono il +11 bianconero. Dopo un timeout chiamato da coach Jasikevicius, il Barcellona ricuce le distanze sul -6 grazie a Vesely in appoggio e all’uscita dai blocchi di Abrines. Sul finire del quarto, Pajola da tre punti e Mickey dal post-basso permettono alla Segafredo di riallungare sul +11 al 10° minuto (15-26). Dopo aver toccato il +13 grazie ai liberi di Bako, Higgins e Sanli si caricano i padroni di casa sulle spalle dalla lunetta e realizzano da lontano le triple del 25-30. In seguito di un timeout chiamato da coach Scariolo, la Virtus non riesce ad evitare il riavvicinamento di Abrines e compagni sul -1 ma Ojeleye e Mannion da tre punti tengono gli ospiti avanti (32-36). Al termine del tempo, Jaiteh dal post-basso e Lundberg in contropiede lanciano la Virtus, seguiti dai liberi di Laprovittola e da un gran gioco da tre punti di Mirotic; proprio Lundberg, a fil di sirena, in penetrazione sigilla i 20’ iniziali sul 39-42.

Ad inizio ripresa, Lundberg torna a prendersi il palcoscenico per il +8, Kuric risponde con il tiro da lontano e, dopo tap-in di Jaiteh, Kalinic da tre e poi Vesely in contropiede portano avanti i blaugrana sul 53-51. Successivamente, le squadre si scambiano continui sorpassi e controsorpassi con Lundberg e Da Silva protagonisti, prima che due schiacciate di Bako sigillino il quarto sul 57-60. In avvio di ultimo periodo, Weems in taglio, Mickey dalla lunetta e ancora Weems in contropiede fanno volare la Virtus di nuovo sul +7. La Segafredo sale poi ulteriormente di livello in difesa, Teodosic appoggia il 59-68 in transizione, Kuric segna ancora dalla media e poi Teodosic sigla da lontanissimo la bomba del +8 a meno di 5’ dal termine. Le combinazioni tra Vesely e Da Silva tengono però ancora in vita i padroni di casa, che poi sfruttano il taglio vincente di Mirotic per accorciare sul 70-73. Nel momento più delicato, Teodosic sigla una super tripla e di seguito Ojeleye concretizza le ottime azioni difensive bianconere schiacciando il 70-80 a 90” dalla fine. Il Barcellona non ha più tempo per recuperare e si arrende con il punteggio finale di 75-83.

I bianconeri ora torneranno in campo sabato 7 gennaio alle 20 a Casale Monferrato contro la Bertram Yachts Tortona mentre in Eurolega giocheranno martedì 10 gennaio alle 20.30 contro lo Zalgiris Kaunas.