Eurolega, Virtus Bologna - Baskonia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Nonostante la sconfitta per 90-75 sul parquet dell'Olimpia Milano, la squadra allenata da coach Luca Banchi è certa dei play-in con l'attuale nono posto e un record di 17-16. In quel di Bologna arriverà il Baskonia (record 17-16) che occupa l'ottava posizione dopo la vittoria per 91-95 ai danni del Real Madrid e per questo la sfida della Segafredo Arena avrà una generosa posta in palio; nel girone di andata, i felsinei vinsero 81-91 espugnando il campo dei baschi.

Coach Dusko Ivanovic lascerà ogni decisione nelle sapienti mani di Codi Miller-McIntyre, il playmaker americano sta incantando con la sua visione di gioco mettendo in ritmo tutti i compagni, ma allo stesso tempo prenderà in considerazione l'idea di penetrare per chiudere al ferro o tirare dalla lunga distanza. Vanja Marinkovic verrà utilizzato come tiratore sugli scarichi e per fare il lavoro sporco in fase difensiva; anche Daniel Diez darà una mano agendo come soluzione da dietro l'arco oltre che come aiuto a rimbalzo, entrambi però divideranno i propri minuti con altri elementi in uscita dalla panchina.

Chima Moneke sarà il collante perfetto tra backcourt e frontcourt, perciò sfrutterà le sue doti atletiche per concludere sopra al ferro tornando rapidamente in difesa per minare le certezze dell'attacco avversario; Maik Kotsar partirà in quintetto come centro per dare fisicità sotto le plance, ma avrà un numero esiguo di minuti da usare al meglio in momenti strategici della partita. La principale arma offensiva uscendo dalla panchina sarà senza dubbio Markus Howard: guardia pura capace di entrare in striscia senza mai fermarsi, prendendo dozzine di conclusioni a partita da ogni zona del campo, oltre ad una serie di falli che gli permetteranno di arrotondare la cifra alla voce punti dalla lunetta. Sotto le plance avranno responsabilità da vendere Tadas Sedekerskis e Matthew Costello: il lituano sarà una presenza costante a rimbalzo, fungerà da tagliante per poter appoggiare punti facili a canestro e cercherà di conquistarsi tutti i falli possibili sfruttando le disattenzioni della difesa rivale; il lungo americano invece avrà certamente i 210 centimetri dalla sua parte per lottare sui palloni vaganti, tuttavia sarà una delle soluzioni più battute in fase offensiva, dove tra pick and roll e pick and pop cercherà di dare meno riferimenti possibili al diretto marcatore e più punti alla propria squadra.

Infine, Chris Chiozza andrà a ritagliarsi uno spazio per far rifiatare il playmaker titolare, così come Nikolaos Rogkavopoulos si conquisterà il proprio facendosi trovare pronto a sostituire uno degli esterni in campo quel momento. Nell'ultimo turno di Liga ACB, il Baskonia ha perso per 111-101 contro il Valencia nella lotta per un posto ai play-off; questa sconfitta li ha fatti scendere al nono posto con un record di 15-13, dunque attualmente fuori dalla corsa alla post-season.

Eurolega, Virtus Boogna - Baskonia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Virtus Boogna - Baskonia, ultima giornata di Eurolega, si gioca domani - venerdì 12 aprile - alle ore 20.30. Diretta tv su Sky Sport Arena e streaming su DAZN.