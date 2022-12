Dopo le due vittorie convincenti in quel di Bologna, la Virtus Segafredo è andata k.o. nell'ultimo turno con il Baskonia (90-79) presentandosi con un record di 6-9 alla settimana conclusiva del 2022. Questa sera, a "Basket City" arriva un Fenerbahce in netta difficoltà dopo un inizio straripante, reduce da tre sconfitte consecutive due delle quali in Turchia (ultima 72-73 contro il Partizan). Coach Dimitris Itoudis è ancora al primo posto con record 10-5, ma l'assenza di Johnathan Motley si sta facendo sentire. In attesa di scoprire se il neo-acquisto Kostas Antetokounmpo farà il suo debutto, i gialloblu hanno in Scottie Wilbekin l'uomo che può minare le sicurezze dei propri avversari; tuttavia, a Nick Calathes il compito di far funzionare gli schemi di gioco: il playmaker ellenico ha ritrovato la sua forma e sta agendo in maniera impeccabile tanto in difesa quanto in attacco. L'ex-Sassari Dyshawn Pierre funge da collante nel quintetto assicurando peso all'interno delle due aree; Tonye Jekiri presiede il pitturato e fa a spallate con chi gli nega facile azione sotto il ferro. Il più pericoloso rimane Nigel Hayes-Davis, il quale ad Istanbul sta vivendo la sua migliore pallacanestro: infatti è partecipe di tutte le giocate offensive della squadra facendosi coinvolgere nei pick and roll e tagliando negli spazi, ciò causa problemi di falli agli avversari costretti a fermarlo con ogni mezzo possibile. Dalla panchina chi trova minuti consistenti è Marko Guduric, guardia tiratrice pericolosa soprattutto dalla lunga distanza ed in grado di raccogliere le provocazioni del pubblico usandole a proprio favore; anche Devin Booker ha grande spazio sul parquet come centro di riserva, abile nel gioco d'area ed esperto nel procurarsi tiri a cronometro fermo. Infine un'altra arma nel roster di coach Itoudis è rappresentata da Carsen Edwards, combo-guard capace di infiammarsi una volta acquisita fiducia e ritmo con il proprio tiro. Il Fenerbahce aggiunge alle rotazioni anche i beniamini di casa Metecan Birsen e Melih Mahmutoglu, quest'ultimo in un doppio ruolo di playmaker e guardia tiratrice a seconda delle necessità.

Virtus Bologna - Fenerbahce: dove vederla in tv e in streaming

La partita di Eurolega Virtus Bologna - Fenerbahce, in programma questa sera, venerdì 30 dicembre, alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Eleven Sports.