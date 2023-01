Eurolega, Virtus Bologna – Olympiacos: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La Virtus Bologna cede allo Zalgiris Kaunas nel round 18 di Euroleague per 77-87. Non basta ai bianconeri un super Teodosic da 21 punti e 12 assist, seguito da Ojeleye (11 punti e 5 rimbalzi). Esattamente quarantotto ore dopo il ko contro i lituani, la Virtus tornerà in campo per sfidare l'Olympiacos di coach Georgios Bartzokas. Appuntamento a domani sera alla Virtus Segafredo Arena. Il pericolo principale sul parquet lo porta Sasha Vezenkov, ala polivalente con un rendimento da MVP della Regular Season: il bulgaro è fondamentale sulle due metà campo dove riesce a farsi trovare sempre pronto in aiuto della difesa e a centrare il canestro da qualsiasi posizione senza la necessità di palleggiare. Thomas Walkup è il playmaker e l'architetto degli ellenici, infatti in attacco mette ordine al gioco dei biancorossi ma garantendo un contributo fondamentale in difesa sia on ball sia off the ball; il compagno di reparto Isaiah Canaan ha il compito di accendersi durante le fasi concitate di gioco e colpire dai 6.75 metri soprattutto dal palleggio. Kostas Papanikolaou svolge il lavoro sporco in difesa fermando il flusso in transizione degli avversari e allo stesso tempo dà man forte agli esterni quando vengono raddoppiati o trovano l'area intasata; sotto al ferro la presenza mastodontica di Moustapha Fall garantisce un numero elevato di rimbalzi (sia difensivi sia offensivi) e di punti nel pitturato, anche se non sono da sottovalutare le sue capacità nel conquistarsi i tiri liberi e nel servire i compagni. Dalla panchina le soluzioni di coach Bartzokas sono molteplici e tutte di qualità: Kostas Sloukas è una riserva solo de facto, ma la sua esperienza e la sua importanza come creatore di gioco è determinante soprattutto nelle fasi conclusive della contesa dove è tra i giocatori più clutch di sempre. Shaquielle McKissic e Giannoulis Larentzakis sono esterni con compiti differenti: il primo sfrutta il suo atletismo per arrivare quante più volte in area facendo collassare la difesa sulle sue penetrazioni; il secondo, oltre ad agire come elemento di disturbo con falli intelligenti, deve farsi trovare pronto in ricezione dalla media o dalla lunga distanza per alzare il fatturato alla voce punti di squadra. In uscita dal pino è fondamentale il contributo dei tre lunghi intercambiabili a livello di ruolo sul parquet: Alec Peters non ha solo la funzione di 3&D atipico, ma anche quella di giocatore d'area in grado di lottare a rimbalzo sfruttando i suoi centimetri; Joel Bolomboy può giocare da ala forte e da centro al fianco del miglior lungo in squadra così da poterlo “proteggere” in entrambe le fasi di gioco; infine Tarik Black viene utilizzato da classico centro di riserva per dare respiro a Fall, con il compito di proteggere il ferro e difendere forte nel pitturato contro i lunghi avversari. Nel campionato greco, l'Olympiacos ha spazzato via l'AEK Atene con il risultato di 111-71 e rimane salda in prima posizione ancora imbattuta dopo undici gare (record 11-0).

Eurolega, Virtus Bologna – Olympiacos: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Virtus Bologna – Olympiacos, in programma domani sera, giovedì 12 gennaio, alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Eleven Sports. Radiocronaca su Radio Nettuno Bologna Uno.