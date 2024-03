Eurolega, Virtus Bologna-Real Madrid: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

La sconfitta al Pireo contro l'Olympiacos per 74-69 ha fatto scendere la compagine di coach Banchi al settimo posto con un record di 17-11, scivolando nel gruppo delle squadre coinvolte nel play-in. Alla Segafredo Arena arriverà questa sera il Real Madrid (record 22-6), la capolista dell'Eurolega nell'ultimo turno è caduta per 79-89 contro il Fenerbahçe di fronte al proprio pubblico; nel girone di andata, la Virtus Segafredo Bologna perse contro i 'blàncos' per 100-74 in trasferta al WiZink Center. A guidare la squadra di coach Chus Mateo ci penserà il playmaker argentino Facundo Campazzo, architetto del gioco dei campioni d'Europa in carica capace di cambiare ritmo a proprio piacimento; il veterano Sergio Llull gli farà da braccetto sgravandolo delle incombenze nel numero dei possessi e sfrutterà le proprie abilità realizzative per colpire la difesa avversaria quando meno se lo aspetterà.

La coppia formata da Mario Hezonja e Guerschon Yabusele si dividerà i compiti e gli spot di ala, poiché entrambi i giocatori avranno libertà di agire come seconda opzione offensiva o come aiuto in fase di non possesso; infine, sarà Walter Tavares a proteggere il pitturato e il ferro, trasformandosi in una minaccia sul lato opposto del campo nelle situazioni di pick and roll. L'artiglieria pesante arriverà anche dalla panchina: Dzanan Musa sarà la prima bocca da fuoco, il riferimento principale in attacco per i madrileni per via delle sue capacità nel segnare da ogni zona del campo; Sergio Rodriguez avrà minuti per cambiare il volto della second unit abbassando l'intensità di gioco e trovando nuove soluzioni per i compagni.

La presenza di Gabriel Deck sarà determinante soprattutto nelle fasi concitate della gara, i suoi tagli verso il canestro e la sua pressione in difesa metteranno in difficoltà gli avversari; Vincent Poirier darà il suo contributo come backup nel ruolo di centro, farà tanto lavoro sporco sotto le plance e sfrutterà la sua fisicità nella lotta a rimbalzo. Possibile l'inserimento nelle rotazioni di Fabien Causeur, Alberto Abalde e del jolly Carlos Alocen. Nella Liga ACB, il Real Madrid ha battuto 80-78 il Lenovo Tenerife confermandosi al primo posto della classifica con un record di 21-3.

Eurolega, Virtus Bologna-Real Madrid: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

