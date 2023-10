Eurolega, Virtus Bologna – Stella Rossa Belgrado: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Due giorni dopo il successo con i tedeschi dell'Alba Berlino, sarà la Stella Rossa a fare il suo approdo a Bologna per sfidare la Virtus di Banchi: palla a due venerdì 20 ottobre al PalaDozza. Sebi con un record fin qui di una vittoria e una sconfitta. Coach Dusko Ivanovic non dà grossi riferimenti sulla scelta del suo quintetto ruotando i propri giocatori in maniera costante, tuttavia l'interesse sarà tutto intorno alla staffetta operata tra Shabazz Napier e il grande ex Milos Teodosic nel ruolo di playmaker. L'egregio lavoro su entrambe le metà campo di Dejan Davidovac e Rokas Giedraitis consente al capo allenatore di mettere contemporaneamente sul parquet due centri come Mike Tobey e Marko Simonovic per dare centimetri e soluzioni differenti alla manovra. Dalla panchina i pericoli arrivano prevalentemente dall'efficienza di un'ala come Luka Mitrovic e dalle giocate estemporanee dell'esterno Nemanja Nedovic; a fare da collante tra difesa e attacco ci penserà la solidità di un 3&D quale è Adam Hanga, mentre i lunghi Joel Bolomboy e Dalibor Ilic metteranno il proprio fisico a disposizione per riempire l'area e il pitturato. La Stella Rossa ha conquistato la terza vittoria consecutiva in altrettante giornate di ABA League superando 87-93 il Borac Mozzart.

Dopo la vittoria con l’Alba Berlino ha parlato Alessandro Pajola: “Non esiste mai partita scontata in questo sport, siamo stati bravi a tenere per la maggior parte della gara la concentrazione giusta, loro ovviamente hanno provato a rientrare nel punteggio ma noi siamo stati altrettanto bravi a tenere passandoci la palla. Sappiamo che è una stagione lunghissima, sicuramente aver iniziato con due vittorie è un primo passo ma stiamo ancora cercando di creare la nostra identità, conoscendoci ed entrando nei meccanismo giusti. Allenamento dopo allenamento e partita dopo partita dobbiamo continuare a lavorare per migliorare. È una settimana molto impegnativa, ora ci sarà un’altra sfida davanti a noi quindi resettiamo e pensiamo alla prossima.”

Eurolega, Virtus Bologna – Stella Rossa Belgrado: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Virtus Bologna – Stella Rossa Belgrado, gara di Eurolega, si gioca domani, venerdì 20 ottobre, alle 20:30, e viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su DAZN.