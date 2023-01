Due vittorie consecutive contro Fenerbahce e Barcellona (75-83 nell'ultimo turno), questa sera la Virtus in casa cerca il tris per proseguire un cammino estremamente positivo che lancia la squadra di coach Sergio Scariolo – il cui record è di 8-9 – ad una sola partita dal gruppo play-off. Nella prima sfida del doppio turno settimanale arriva lo Zalgiris Kaunas, il quale ha perso la stella Keenan Evans per infortunio ma ha da poco firmato l'azzurro Achille Polonara; il capo allenatore Kazys Maksvytis dovrà ridisegnare il suo piano di gioco assegnando la leadership dell'attacco a Ignas Brazdeikis e proverà probabilmente un quintetto lungo con Rolands Smits, Achille Polonara e Kevarrius Hayes contemporaneamente sul parquet, aggiungendo il contributo di Edgaras Ulanovas alla sfida.

Le parole di coach Scariolo sulla prossima sfida europea: "Lo Zalgiris è una società che si è guadagnata grande rispetto in questi ultimi anni, confermato dalla tempestività con la quale sono riusciti ad incorporare due eccellenti giocatori pochi giorni prima della scadenza dei tesseramenti e dall’assegnazione della Final Four dell’Eurolega. In campo sono una squadra molto difficile da battere e la loro classifica conferma, in virtù di un alto livello di fisicità, che si traduce sul parquet in una eccellente difesa e una capacità di attaccare il ferro da parte di molti giocatori in diverse posizioni. Ritengo che i rimbalzi saranno una chiave molto importante di questa partita".

Le parole di Semi Ojeleye in vista della sfida con lo Zalgiris: "Ci attende un big match con lo Zalgiris. Sono un buona squadra, molto fisica, dovremo giocare in maniera consistente per tutti i 40′. Vogliamo fare una buona prova davanti ai nostri tifosi, dobbiamo scendere in campo concentrati ed essere preparati a tutto ciò che può succedere".

Eurolega, Virtus Bologna – Zalgiris Kaunas: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Virtus Bologna – Zalgiris Kaunas, in programma questa sera, martedì 10 gennaio, alle ore 20.30 italiane, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su Eleven Sports e Euroleague.tv. Radiocronaca su Radio Nettuno Bologna Uno.