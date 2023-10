Sarà la squadra di coach Luca Banchi la prima italiana a debuttare nella nuova stagione di Eurolega. La Virtus Segafredo Bologna è pronta a riscattare il quattordicesimo posto dello scorso anno cominciando con il piede giusto a partire dalla sfida del PalaDozza contro i lituani dello Zalgiris Kaunas, in programma giovedì 5 ottobre.

La compagine allenata da Kazys Maksvytis ha già ritrovato Keenan Evans dopo il brutto infortunio al tendine d'Achille patito lo scorso gennaio; il play americano verrà affiancato da Tomas Dimsa, guardia con punti nelle mani vista all'opera anche nel nostro campionato.

A ricoprire il ruolo di ali ci saranno l'esperto Edgaras Ulanovas e il lungo Rolands Smits, mentre a proteggere il ferro è scontata la presenza di un'altra vecchia conoscenza della LBA come Kevarrius Hayes. Non manca il talento in uscita dalla panchina per i lituani: i nuovi innesti Naz Mitrou-Long e Brady Manek non solo porteranno punti da dietro l'arco, ma aggiungeranno rispettivamente nuove soluzioni in fase di costruzione e centimetri da sfruttare nella lotta a rimbalzo; Arnas Butkevicius si aggiunge ai potenziali pericoli sui due lati del campo grazie alla sua versatilità nel ricoprire più ruoli se necessario. Lukas Lekavicius e Dovydas Giedraitis daranno una mano a far rifiatare le guardie, mentre nel ruolo di centro sarà staffetta tra Laurynas Birutis e Danielius Lavrinovicius. In campionato, lo Zalgiris Kaunas ha superato il Pieno Zvaigzdes col punteggio di 78-68 confermandosi al primo posto con tre successi in altrettante gare.

Eurolega, Virtus Bologna – Zalgiris Kaunas: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Virtus Bologna – Zalgiris Kaunas, prima giornata di Eurolega, si gioca giovedì 5 ottobre, alle ore 20.30, in diretta tv su Sky Sport Arena e in streaming su DAZN.