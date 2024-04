Europe Cup, Bahcesehir - Itelyum Varese: dove seguire la partita in diretta

I due tiri liberi finali di Niccolò Mannion hanno dato alla squadra di coach Tom Bialaszewski la vittoria per 81-80 nella sfida di andata contro il Bahcesehir College. La sfida della Itelyum Arena è stata un botta e risposta continuo che ha coinvolto giocatori e tifosi presenti, ma sarà la Ulker Sports and Event Hall di Istanbul a decretare quale tra le duellanti approderà alla finalissima di FIBA Europe Cup 2023/24 (a cui molto probabilmente accederanno anche i tedeschi del Niners Chemnitz, che hanno vinto nettamente 73-98 l'andata dell'altra semifinale a Bilbao).

Varese è riuscita a conquistare la vittoria grazie alla precisione al tiro dentro l'area (64.3%) che ha contrastato la serata non fortunata da dietro l'arco (31.2% con 10/32) e qualche errore di troppo a cronometro fermo (60% con 15/25). Tra gli effettivi utilizzati dall'allenatore americano – rotazioni a otto con sei giocatori oltre i 25 minuti di impiego – spiccano le prove di Davide Moretti e Hugo Besson, abili nella gestione dei possessi (11 assist e solo 2 palle perse) e tra i più precisi nelle conclusioni; il sangue freddo di Niccolò Mannion e la grande intesa con Skylar Spencer hanno permesso alla Itelyum di macinare gioco e creare non pochi grattacapi alla difesa avversaria. Il contributo di Sean McDermott e Gabe Brown è stato meno consistente dai 6.75 metri – specialità della casa per i due giocatori – ma l'aiuto sotto le plance ha garantito qualche seconda chance e alcune ripartenze veloci in transizione; Scott Ulaneo e Tomas Woldetensae sono stati decisivi quando chiamati in causa dal proprio capo allenatore. I turchi si sono attenuti al loro gameplan: hanno sfruttato la fisicità sotto il ferro di Jerry Boutsiele – che ha litigato però con le percentuali al tiro e quelle dalla lunetta – e la prolificità di due stelle come Axel Bouteille e Tyler Cavanaugh; nonostante gli errori dentro l'area (44.7% da due), il Bahcesehir è riuscito a giocarsi la partita con le percentuali da tre (45% tirando 9/20) e a cronometro fermo (76% con 19/25 ai liberi).

La squadra di coach Dejan Radonjic non ha quasi mai permesso ai lombardi di prendere ritmo dai 6.75 metri, un fattore importante che ha permesso alla partita di rimanere in equilibrio e alle due rivali di registrare dati simili in altre voci statistiche. La compagine di Istanbul ha preferito ruotare a dieci giocatori, tuttavia dalla panchina l'aiuto concreto è arrivato dal sapiente playmaking di George Earl Kell III, il quale ha saputo prendersi non poche responsabilità sui due lati del campo; l'asse Muhammed Baygul-Berkay Candan ha permesso al capo allenatore serbo di dare fiato ai suoi titolari introducendo due riserve affidabili. Nella Turkish Basketball Super League, il Bahcesehir College è uscito sconfitto per 92-76 dalla trasferta col Pinar Karsiyaka e ora occupa la tredicesima posizione (record 9-16).

Europe Cup, Bahcesehir - Itelyum Varese: dove seguire la partita in diretta

Bahcesehir - Itelyum Varese, semifinale di Europe Cup, si gioca oggi - mercoledì 3 aprile - alle ore 18.00. Diretta streaming sul canale YouTube FIBA.