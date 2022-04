FIBA Europe Cup, c'è la finale Reggio Emilia - Bahcesehir: dove vederla in streaming

Tutto pronto in casa della Unahotels Reggio Emilia: questa sera, all’Unipol Arena di Bologna, i reggiani giocano una storica Gara1 di Finale di FIBA Europe Cup, alle 20:30. Sul parquet di Casalecchio di Reno arrivano i turchi del Bahcesehir College Istanbul.

Sette giorni dopo, il 27 aprile, si volerà ad Istanbul per Gara2. La somma dei punti realizzati dalle squadre nei due match decreterà la vincitrice della FIBA Europe Cup 2021/2022.

CINCIARINI RECORD

Andrea Cinciarini suona la carica in vista della sfida di finale di andata contro il Bahcesehir di questa sera: “L’Eurochallenge è un trofeo che rimarrà sempre impresso dentro di me, anche perché è il primo nella mia carriera - ha detto al Corriere dello Sport - . 8 anni dopo ci riproviamo: è cambiata la proprietà con i nuovi soci, e anche la squadra è diversa: un successo assumerebbe ancora più valore, visto che stiamo sopperendo alla mancanza di diversi atleti come Candi, Diouf e Olisevicus”,

Saranno attesi almeno 3.000 tifosi all’Unipol Arena: “Questo ci stimola: giocare lontano dalla nostra città ci penalizza, sapere che in tanti in un giorno infrasettimanale si sposteranno per venirci a vedere ci riempie d'orgoglio. I turchi? Sono una squadra ricca di talento con un'importante presenza sotto canestro. Noi dovremo puntare sulla consolidata organizzazione difensiva e sulla qualità di gioco”.

In caso di successo finale, Cinciarini diventerebbe il giocatore più vincente nella storia del club: “Non ci avevo pensato. Sarebbe bello soprattutto per i ragazzi che non hanno ancora vinto niente. Speriamo in una grande festa collettiva come fu 8 anni sotto l'arco di Calatrava”.

La partita sarà arbitrata dalla terna composta dallo spagnolo Fernando Calatrava Cuevas, il francese Nicolas Maestre ed il tedesco Carsten Straube.

Dove vedere la partita in diretta streaming

Per la finale di FIBA Europe Cup Reggio Emila - Bahcesehir non è prevista diretta tv, mentre sarà possibile seguire il match in diretta streaming sul canale YouTube della FIBA.