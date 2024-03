Europe Cup, Varese - Era Nymburk: dove vedere la partita in diretta

Il successo ottenuto in Repubblica Ceca per 65-80 ha dato a Tom Bialaszewski e ai suoi ragazzi grandi speranze in vista della sfida di ritorno in programma domani sera con ampie chance di qualificarsi per le semifinali. Dall'altra parte, il coach Francesco Tabellini proverà a ribaltare il risultato dell'andata vincendo di fronte al pubblico ostile. La sfida della CEZ Sportovni Hala di Nymburk è rimasta in equilibrio per poco più di 25 minuti prima che la compagine lombarda prendesse il largo; nel secondo tempo hanno fatto la differenza le palle perse dei padroni di casa e la difficoltà nel creare tiri facili, inoltre aver subito la velocità di Varese in transizione non ha mai permesso alla difesa ceca di contribuire in maniera consistente.

Il più positivo è stato il centro Sukhmail Mathon, il quale ha chiuso la sua gara in 'doppia-doppia' con una prova solida sotto entrambi i ferri, garantendo più volte seconde chance ai compagni; Thomas Bell ha dato prova delle sue abilità difensive e a rimbalzo, ma è venuto meno ai suoi compiti offensivi complice l'ottimo lavoro svolto dai lunghi varesini. L'esterno Jaromir Bohacik non è riuscito ad essere letale nel tiro da dietro l'arco, tuttavia si è prodigato su entrambi i lati del campo, anche se pesa non poco il numero di palle perse lungo l'arco della gara. La guardia tiratrice Frantisek Rylich è stato completamente annullato da Varese, mentre Jitaurious Gordon ha potuto spaziare sui due lati del campo, chiudendo però con percentuali molto basse al tiro dovute ad alcuni tiri forzati e al ritmo forsennato imposto dalla Itelyum. In uscita dalla panchina, i più positivi sono stati il playmaker Ondrej Sehnal e l'ala Myles Stephens; la guardia Jakub Tuma ha avuto pochi possessi per dimostrare il proprio talento offensivo, discorso differente per i centri Martin Kriz e Lubos Kovar risultati troppo fallosi e deleteri per la strategia di gioco dei cechi. Nell'ultimo turno di campionato, l'ERA Nymburk ha vinto per 92-79 lo scontro diretto con il BK Opava rimanendo saldamento al primo posto in classifica con un record di 22-5 e due gare da recuperare.

Europe Cup, Varese - Era Nymburk: dove vedere la partita in diretta

Varese - Era Nymburk, ritorno dei quarti di finale di Europe Cup, si gioca domani - mercoledì 13 marzo - alle ore 20.30. Diretta streaming sul canale YouTube FIBA.